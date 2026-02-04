Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
04/02/2026 06:07 GMT+7

Tin tức Lan tỏa ý Đảng lòng dân, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, Mua đồng tích trữ rất rủi ro, Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại, Ukraine tính toán ngừng bắn… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.2.2026.

Lan tỏa ý Đảng lòng dân, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trao biểu trưng vinh danh bí thư chi bộ xuất sắc

Ảnh: Tuấn Minh

Sáng 3.2, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành T.Ư, TP.Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư tham dự và trao giải tại Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc; công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Mua đồng tích trữ rất rủi ro

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026 - Ảnh 2.

Nhiều cá nhân hô hào mua đồng thỏi tích trữ trên các hội nhóm

Ảnh: Chụp màn hình

Sau "cơn sốt" vàng và bạc, nhiều người lại rủ nhau đi mua đồng tích trữ chờ giá lên nhưng việc này ẩn chứa đầy rủi ro.

Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại, Ukraine tính toán ngừng bắn

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026 - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ngày 13.2.2025

Ảnh: AFP

Việc Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thuế quan quan trọng có thể giúp Ukraine cùng phương Tây xây dựng cơ chế răn đe nhiều tầng với Nga nhằm bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Tin tức Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1; Phố xá rộn ràng đón Tết; Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 01.2.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

Mua đồng tích trữ UKRAINE TP. Hà Nội Kỷ Nguyên Mới Thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận