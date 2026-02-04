Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026

Lan tỏa ý Đảng lòng dân, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trao biểu trưng vinh danh bí thư chi bộ xuất sắc Ảnh: Tuấn Minh

Sáng 3.2, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành T.Ư, TP.Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư tham dự và trao giải tại Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc; công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Mua đồng tích trữ rất rủi ro

Nhiều cá nhân hô hào mua đồng thỏi tích trữ trên các hội nhóm Ảnh: Chụp màn hình

Sau "cơn sốt" vàng và bạc, nhiều người lại rủ nhau đi mua đồng tích trữ chờ giá lên nhưng việc này ẩn chứa đầy rủi ro.

Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại, Ukraine tính toán ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ngày 13.2.2025 Ảnh: AFP

Việc Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thuế quan quan trọng có thể giúp Ukraine cùng phương Tây xây dựng cơ chế răn đe nhiều tầng với Nga nhằm bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai.