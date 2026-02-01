Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1
Từ ngày 16 - 30.1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 đoàn đại biểu, phóng viên đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng đặc khu Côn Đảo nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.
Phố xá rộn ràng đón Tết
Những ngày cận Tết, TP.HCM như bừng tỉnh sau một năm nhiều chuyển động. Không khí xuân len lỏi khắp phố phường, mang theo nhịp rộn ràng rất riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót để Iran đàm phán hoặc đối diện hành động quân sự trong khi Iran thông báo tập trận giữa căng thẳng.
