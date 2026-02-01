Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Thanh Niên
01/02/2026 05:10 GMT+7

Tin tức Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1; Phố xá rộn ràng đón Tết; Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 01.2.2026.

Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1

Từ ngày 16 - 30.1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 đoàn đại biểu, phóng viên đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng đặc khu Côn Đảo nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Không khí Tết Bính Ngọ 2026 rộn ràng tại TP . HCM và các nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác đến các nhà giàn DK1trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phố xá rộn ràng đón Tết

Những ngày cận Tết, TP.HCM như bừng tỉnh sau một năm nhiều chuyển động. Không khí xuân len lỏi khắp phố phường, mang theo nhịp rộn ràng rất riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Không khí Tết Bính Ngọ 2026 rộn ràng tại TP . HCM và các nhà giàn DK1 - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM đang khoác lên mình diện mạo mới, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ

ẢNH: LÊ NAM

Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót để Iran đàm phán hoặc đối diện hành động quân sự trong khi Iran thông báo tập trận giữa căng thẳng.

Không khí Tết Bính Ngọ 2026 rộn ràng tại TP . HCM và các nhà giàn DK1 - Ảnh 3.

Máy bay trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln

ẢNH: AFP

 

Tin tức đặc biệt trên báo in nhà giàn DK1 đón tết Nhà Trắng Iran tết bính ngọ
