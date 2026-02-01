Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Mang xuân từ đất liền đến các nhà giàn DK1

Từ ngày 16 - 30.1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 đoàn đại biểu, phóng viên đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng đặc khu Côn Đảo nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác đến các nhà giàn DK1trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phố xá rộn ràng đón Tết

Những ngày cận Tết, TP.HCM như bừng tỉnh sau một năm nhiều chuyển động. Không khí xuân len lỏi khắp phố phường, mang theo nhịp rộn ràng rất riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM đang khoác lên mình diện mạo mới, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ ẢNH: LÊ NAM

Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót để Iran đàm phán hoặc đối diện hành động quân sự trong khi Iran thông báo tập trận giữa căng thẳng.