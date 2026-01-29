Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
29/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Thưởng tết nhiều hơn nhờ giảm thuế; Tuyển sinh ĐH 2026: Xét học bạ kèm điều kiện, điều chỉnh điểm cộng; Hiện thực ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.1.2026.

Thưởng tết nhiều hơn nhờ giảm thuế

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.1.2026 - Ảnh 1.

Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới từ đầu năm 2026 giúp người lao động gia tăngtiêu dùng. Trong ảnh: Công nhân Công ty PouYuen mua sắm tết trong chương trình Điểm phúc lợiđoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức

ẢNH: PHAN DIỆP

Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới giúp khoản lương, thưởng tết của người lao động chi trả trong tháng 1 này nhiều hơn hẳn. (trang 4)

Tuyển sinh ĐH 2026: Xét học bạ kèm điều kiện, điều chỉnh điểm cộng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.1.2026 - Ảnh 2.

Học sinh lớp 12 năm nay sẽ dự thi tốt nghiệp THPT, lấy kết quả xét tuyển ĐH dự kiến trong 2 ngày 11 và 12.6, sớm hơn so với năm trước

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH mà Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến có nhiều điểm mới so với năm ngoái. (trang 17)

Hiện thực ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.1.2026 - Ảnh 3.

Tiêu dùng tại Trung Quốc đang trở nên trì trệ

Ảnh: AFP

Dù đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2025, nhưng Trung Quốc đang đối mặt tình trạng trì trệ với "bóng ma" giảm phát đang đe dọa nền kinh tế nước này. (trang 24)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.1.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.1.2026

Tin tức Từ trung tâm TP.HCM đi đường nào tới sân bay Long Thành?, Chọn ngành trong xu hướng đào tạo mới, Hành trình viết trang sử vàng của U.23 Việt Nam… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.1.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.1.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.1.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in tuyển sinh đại học thưởng tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận