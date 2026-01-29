Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.1.2026

Thưởng tết nhiều hơn nhờ giảm thuế
Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới giúp khoản lương, thưởng tết của người lao động chi trả trong tháng 1 này nhiều hơn hẳn. (trang 4)
Tuyển sinh ĐH 2026: Xét học bạ kèm điều kiện, điều chỉnh điểm cộng
Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH mà Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến có nhiều điểm mới so với năm ngoái. (trang 17)
Hiện thực ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc
Dù đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2025, nhưng Trung Quốc đang đối mặt tình trạng trì trệ với "bóng ma" giảm phát đang đe dọa nền kinh tế nước này. (trang 24)
