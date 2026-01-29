Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.1.2026

Thưởng tết nhiều hơn nhờ giảm thuế

Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới từ đầu năm 2026 giúp người lao động gia tăngtiêu dùng. Trong ảnh: Công nhân Công ty PouYuen mua sắm tết trong chương trình Điểm phúc lợiđoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức ẢNH: PHAN DIỆP

Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới giúp khoản lương, thưởng tết của người lao động chi trả trong tháng 1 này nhiều hơn hẳn. (trang 4)

Tuyển sinh ĐH 2026: Xét học bạ kèm điều kiện, điều chỉnh điểm cộng

Học sinh lớp 12 năm nay sẽ dự thi tốt nghiệp THPT, lấy kết quả xét tuyển ĐH dự kiến trong 2 ngày 11 và 12.6, sớm hơn so với năm trước ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH mà Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến có nhiều điểm mới so với năm ngoái. (trang 17)

Hiện thực ảm đạm của nền kinh tế Trung Quốc

Tiêu dùng tại Trung Quốc đang trở nên trì trệ Ảnh: AFP

Dù đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2025, nhưng Trung Quốc đang đối mặt tình trạng trì trệ với "bóng ma" giảm phát đang đe dọa nền kinh tế nước này. (trang 24)