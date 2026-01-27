Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.1.2026

Gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới
Ngày 26.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới VN từ 26 - 27.1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.
Việt Nam sắp có sàn vàng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trong tháng 2 phải đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trên thị trường, giá vàng xác lập kỷ lục mới trên 178 triệu đồng một lượng.
Nghề nuôi bệnh: "Góc khuất" trong phòng bệnh
Ở nhiều bệnh viện, bên cạnh người bệnh luôn có một "lực lượng thầm lặng" túc trực ngày đêm: người nuôi bệnh. Họ ăn, ngủ, sinh hoạt ngay trong phòng bệnh, gánh vác việc chăm sóc bệnh nhân kéo dài cùng những áp lực tâm lý đè nặng.
