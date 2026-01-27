Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
27/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới; Việt Nam sắp có sàn vàng; Nghề nuôi bệnh: "Góc khuất" trong phòng bệnh... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.1.2026.

Gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.1.2026- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

ẢNH: TTXVN

Ngày 26.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới VN từ 26 - 27.1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Việt Nam sắp có sàn vàng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.1.2026- Ảnh 2.

Giá vàng tăng cao nhưng khách hàng vẫn khó mua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa sàn vàng vào giao dịch trong tháng 2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trong tháng 2 phải đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trên thị trường, giá vàng xác lập kỷ lục mới trên 178 triệu đồng một lượng. 

Nghề nuôi bệnh: "Góc khuất" trong phòng bệnh

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.1.2026- Ảnh 3.

Bà Hồ Thị H. (người nuôi bệnh chuyên nghiệp) có hơn 6 năm chăm bệnh tại một số BV ở TP.HCM

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ở nhiều bệnh viện, bên cạnh người bệnh luôn có một "lực lượng thầm lặng" túc trực ngày đêm: người nuôi bệnh. Họ ăn, ngủ, sinh hoạt ngay trong phòng bệnh, gánh vác việc chăm sóc bệnh nhân kéo dài cùng những áp lực tâm lý đè nặng.

