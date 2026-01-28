Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.1.2026

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Thúc đẩy phát triển đồng bộ tất cả lĩnh vực của ngành kinh tế theo hướng đổi mới, sáng tạo, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu ẢNH: ĐỘC LẬP

Để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chủ trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Giai phẩm Xuân Thanh Niên Bính Ngọ 2026: Đặc sắc, hấp dẫn, món quà ý nghĩa dịp tết đến xuân về

Giai phẩm đặc biệt với hơn 100 trang nội dung, tập hợp các bài viết đặc sắc, hấp dẫn, là món quà ý nghĩa của mỗi gia đình dịp tết đến xuân về.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO: 12 anh tài hẹn gặp tại Nha Trang

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic gây ấn tượng mạnh với lần đầu vào VCK ẢNH: TUẤN MINH

VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 (TNSV THACO cup 2026) sẽ tranh tài tại sân Trường ĐH Nha Trang vào tháng 3 tới, quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất.