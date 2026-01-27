Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

VCK TNSV THACO cup 2026 diễn ra từ ngày 7.3 đến 22.3 tại sân Trường ĐH Nha Trang. 12 đội bóng sẽ tranh tài VCK toàn quốc gồm: chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Đồng Tháp.

Đội chủ nhà VCK TNSV THACO cup 2026: Trường ĐH Nha Trang

Đại diện khu vực phía bắc

Đại diện khu vực Duyên hải miền Trung

Các đội bóng vượt qua vòng loại khu vực TP.HCM

Đại diện duy nhất của khu vực miền Tây Nam bộ