Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

Nghi Thạo
Nghi Thạo
27/01/2026 19:27 GMT+7

12 đội bóng sẽ tranh tài vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã lộ diện.

VCK TNSV THACO cup 2026 diễn ra từ ngày 7.3 đến 22.3 tại sân Trường ĐH Nha Trang. 12 đội bóng sẽ tranh tài VCK toàn quốc gồm: chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Đồng Tháp.

Đội chủ nhà VCK TNSV THACO cup 2026: Trường ĐH Nha Trang

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 1.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Đại diện khu vực phía bắc

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 2.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 3.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 4.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Đại diện khu vực Duyên hải miền Trung

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 5.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Các đội bóng vượt qua vòng loại khu vực TP.HCM

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 6.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 7.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 8.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 9.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 10.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 11.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Đại diện duy nhất của khu vực miền Tây Nam bộ

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 12.

ĐỒ HỌA: LÂM TÂN NHỰT - LÊ DUY QUANG

Xác định 12 đội vào VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026- Ảnh 13.

 

'Người hùng' của đội bóng đất võ

'Người hùng' của đội bóng đất võ

Tại vòng play-off khu vực TP.HCM, thủ môn Mai Quốc Đạt đã ghi tên mình vào trái tim người hâm mộ. Anh chính là 'người hùng' thực thụ bảo vệ giấc mơ của đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn.

Chàng cảnh sát tương lai và ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp

'Người đặc biệt' của bóng đá sinh viên

