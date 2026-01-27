Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO

'Người hùng' của đội bóng đất võ

Nghi Thạo
Nghi Thạo
27/01/2026 00:31 GMT+7

Tại vòng play-off khu vực TP.HCM, thủ môn Mai Quốc Đạt đã ghi tên mình vào trái tim người hâm mộ. Anh chính là 'người hùng' thực thụ bảo vệ giấc mơ của đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn.

TỰ TIN TRÊN CHẤM 11 M

Khi trận play-off đầy kịch tính giữa Trường ĐH Quy Nhơn và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại buộc phải phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu cân não, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía khung thành. Trong loạt sút định mệnh ấy, thủ môn Mai Quốc Đạt của đội Trường ĐH Quy Nhơn đã chứng minh vì sao anh được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng. Bằng sự điềm tĩnh đến lạ lùng, chàng sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng đã xuất sắc cản phá thành công 2 cú sút của đối phương, góp công đưa đội nhà giành chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc. Tiết lộ về bí quyết giúp mình hóa giải pha dứt điểm của các chân sút đội bạn, chàng thủ môn sinh năm 2001 chia sẻ: "Em nhìn chân cầu thủ di chuyển và đoán được đối thủ đá hướng nào. Bí quyết là quan sát kỹ chân trụ và hướng mắt của đối phương. Bên cạnh đó, trước đây em cũng từng tập luyện nhiều về khả năng bắt 11 m, nên tâm lý của em rất tự tin mỗi khi đội mình bước vào chấm luân lưu".

'Người hùng' của đội bóng đất võ- Ảnh 1.

Thủ môn Mai Quốc Đạt trở thành người hùng, giúp đội Trường ĐH Quy Nhơn giành suất vào VCK

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, đây không phải lần đầu thủ thành Mai Quốc Đạt góp công lớn giúp đội Trường ĐH Quy Nhơn đoạt vé dự VCK toàn quốc. Tại mùa giải lần III - 2025, khi đội bóng đất võ tranh tài ở vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, "người nhện" Mai Quốc Đạt đã làm được điều tương tự cũng trong một trận play-off quyết định. Thủ thành 25 tuổi bay người cản phá 2 cú dứt điểm từ các chân sút đội Trường ĐH Nha Trang, giúp đội Trường ĐH Quy Nhơn lấy suất vào TP.HCM thi đấu.

BẢN LĨNH CỦA ĐỘI BÓNG XA NHÀ

Tấm vé dự VCK tại Nha Trang không phải là sự may mắn, mà là thành quả của một hành trình đầy thuyết phục và bản lĩnh. Dù phải thi đấu xa nhà, đối mặt với nhiều áp lực về sân bãi và cổ động viên, thầy trò HLV Thái Bình Thuận đã chứng minh rằng, tinh thần của những người con đất võ không dễ bị khuất phục. Hành trình ấy được viết nên bởi những con số biết nói. Tại vòng đấu nhóm, đội Trường ĐH Quy Nhơn toàn thắng cả 3 trận trước các đối thủ khó chịu là Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Đến trận play-off, đại diện của bóng đá sinh viên miền Trung đã "từ cõi chết trở về". Họ để thủng lưới ngay từ phút thứ 3 và bị dẫn trước gần như toàn bộ thời gian trận đấu. Nhưng chính trong nghịch cảnh, bản lĩnh của các cầu thủ đội Trường ĐH Quy Nhơn bùng nổ mạnh mẽ với bàn gỡ hòa của A Lâm Kỳ ở những phút cuối, trước khi thủ môn Mai Quốc Đạt "kết liễu" đối thủ trên chấm 11 m.

Trường ĐH Quy Nhơn đến TP.HCM với tâm thế là "tân binh" của vòng loại khu vực này, nhưng đã đầy hiên ngang đoạt tấm vé dự VCK. Mai Quốc Đạt đặt quyết tâm cùng các đồng đội "cháy" hết mình ở Nha Trang vào tháng 3 tới. Anh nói: "Ở mùa giải năm ngoái, đội Trường ĐH Quy Nhơn vào đến vòng tứ kết trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Năm nay, chúng tôi muốn làm tốt hơn thế nữa". HLV Thái Bình Thuận nhấn mạnh: "Mục tiêu đội Trường ĐH Quy Nhơn là vượt qua vòng bảng và phấn đấu tiến sâu hơn so với mùa giải trước. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ bước vào chuẩn bị thật kỹ lưỡng". 

'Người hùng' của đội bóng đất võ- Ảnh 2.

 

Khám phá thêm chủ đề

Mai Quốc Đạt giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO Trường ĐH Quy Nhơn Thủ môn
