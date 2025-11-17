Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Bài viết về dự án sách hay nhận giải nhất cuộc thi Người thầy kính yêu

Bích Thanh
Bích Thanh
17/11/2025 17:54 GMT+7

Chiều 17.11, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cho 2 cuộc thi viết Người thầy kính yêu và Lòng tốt quanh ta. Hai cuộc thi viết với 2 chủ đề khác nhau nhưng có điểm chung là lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống, khơi dậy tinh thần sẻ chia, truyền động lực trong cộng đồng.

- Ảnh 1.

Tác giả Vân Nhi đoạt giải nhất cuộc thi Người Thầy kính yêu với bài viết về dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Đây là lần thứ tư báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi Người thầy kính yêu, và thu hút  hơn 200 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã chọn 25 tác phẩm đăng trên các phương tiện xuất bản của báo và đây là cũng là những tác phẩm được chọn lựa vào vòng chung khảo.

Từng câu chuyện được gửi về từ khắp mọi miền đất nước đã tạo thành bức tranh chân thực, trong trẻo, lắng đọng về nghề giáo và truyền thống "tôn sư trọng đạo". Qua từng trang viết thể hiện sự trân quý thầy cô giáo, những người đã và đang nỗ lực đóng góp cho ngành giáo dục nước nhà, vì tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.

Rất nhiều tác phẩm đã khắc họa chân dung những người thầy, người cô hết sức đặc biệt. Nhiều người đã tự nguyện bám trụ tại các điểm trường vùng sâu vùng xa hàng chục năm, âm thầm cống hiến cả thuở thanh xuân, miệt mài gieo chữ, gieo niềm tin cho bao thế hệ học trò.

Năm nay là lần thứ 3 tổ báo tổ chức cuộc thi viết Lòng tốt quanh ta, thu hút trên 400 bài viết của các tác giả khắp mọi miền đất nước phản ánh đa dạng nhịp chảy của cuộc sống. 

Trong cuộc thi lần này, các tác giả đã khắc họa sinh động, chân thực những tấm gương nhân ái, tốt lành. Họ là cựu chiến binh, chiến sĩ biên phòng, cán bộ công an, là nhà khoa học, bác sĩ, nhà giáo, chủ doanh nghiệp; là nông dân chất phác, trưởng bản năng nổ hay công dân bình dị luôn đau đáu trách nhiệm với cộng đồng

Lòng tốt quanh ta còn là những tấm gương vượt khó làm giàu, chung tay phát triển địa phương và giúp những người xung quanh vươn lên. Đó còn là những người lặng lẽ hiến máu, hiến tạng; là những "bóng hồng" âm thầm cứu nạn, cứu hộ người gặp sự cố giao thông bất kể ngày đêm; là những người dù khiếm thị, khiếm thính vẫn kiên cường vượt qua số phận, để rồi lan tỏa, truyền cảm hứng về nghị lực khó tin…

Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động đã trao giải cho 14 tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất. Tổng giá trị giải thưởng 2 cuộc thi hơn 200 triệu đồng. Trong đó, giải nhất mỗi cuộc thi trị giá 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn vinh danh những nhân vật bước ra từ các trang viết với phần giao lưu trực tiếp và trực tuyến, đong đầy cảm xúc.

Cũng tại lễ trao giải chiều nay, Báo Người Lao Động tiếp tục phát động cuộc thi viết Lòng tốt quanh ta lần 4 và Người thầy kính yêu lần 5 năm học 2025-2026 để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực, đẹp đẽ trong cuộc sống.


