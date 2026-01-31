Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.1.2026

Thực phẩm nhập khẩu "đứng hình" vì chờ hướng dẫn
Sau khi Nghị định 46/2026 hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm được ban hành, các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm đứng ngồi không yên bởi hàng hóa ách tắc ở cảng trong khi mùa tiêu thụ cuối năm đang ở giai đoạn cao điểm. (trang 6)
Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn
Dù ngưỡng miễn thuế lên trên 500 triệu đồng/năm, nhưng lợi nhuận mỏng và chi phí tuân thủ cao khiến nhiều hộ kinh doanh đang đứng trước bài toán tăng giá bán. (trang 14)
Những rủi ro hàng đầu thế giới năm 2026
Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, có đánh giá về 10 rủi ro lớn nhất năm 2026 đối với thế giới. Trong đó, 5 rủi ro nổi bật đầu tiên bao gồm: Cuộc cách mạng chính trị Mỹ; Phân kỳ cấu trúc kinh tế; Học thuyết Donroe; Châu Âu bị bao vây; Mặt trận thứ hai của Nga. (trang 23)
