Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
31/01/2026 04:45 GMT+7

Tin tức Thực phẩm nhập khẩu "đứng hình" vì chờ hướng dẫn; Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn; Những rủi ro hàng đầu thế giới năm 2026... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.1.2026.

Thực phẩm nhập khẩu "đứng hình" vì chờ hướng dẫn

An toàn thực phẩm năm 2026: Doanh nghiệp nhập khẩu lo lắng với hướng dẫn mới - Ảnh 1.

Quản lý an toàn thực phẩm cần được siết chặt nhưng quy định rõ ràng và minh bạch để tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh

ẢNH: QLTT

Sau khi Nghị định 46/2026 hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm được ban hành, các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm đứng ngồi không yên bởi hàng hóa ách tắc ở cảng trong khi mùa tiêu thụ cuối năm đang ở giai đoạn cao điểm. (trang 6)

Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn

An toàn thực phẩm năm 2026: Doanh nghiệp nhập khẩu lo lắng với hướng dẫn mới - Ảnh 2.

“Chi phí hợp lý” đối với hộ kinh doanh nên được quy định riêng, đơn giản hơn, không thể áp dụng theo quy định của doanh nghiệp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù ngưỡng miễn thuế lên trên 500 triệu đồng/năm, nhưng lợi nhuận mỏng và chi phí tuân thủ cao khiến nhiều hộ kinh doanh đang đứng trước bài toán tăng giá bán. (trang 14)

Những rủi ro hàng đầu thế giới năm 2026

An toàn thực phẩm năm 2026: Doanh nghiệp nhập khẩu lo lắng với hướng dẫn mới - Ảnh 3.

Cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Ảnh: AFP

Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, có đánh giá về 10 rủi ro lớn nhất năm 2026 đối với thế giới. Trong đó, 5 rủi ro nổi bật đầu tiên bao gồm: Cuộc cách mạng chính trị Mỹ; Phân kỳ cấu trúc kinh tế; Học thuyết Donroe; Châu Âu bị bao vây; Mặt trận thứ hai của Nga. (trang 23)

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Miễn thuế An toàn thực phẩm Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
