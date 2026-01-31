Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.1.2026

Thực phẩm nhập khẩu "đứng hình" vì chờ hướng dẫn

Quản lý an toàn thực phẩm cần được siết chặt nhưng quy định rõ ràng và minh bạch để tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh ẢNH: QLTT

Sau khi Nghị định 46/2026 hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm được ban hành, các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm đứng ngồi không yên bởi hàng hóa ách tắc ở cảng trong khi mùa tiêu thụ cuối năm đang ở giai đoạn cao điểm. (trang 6)

Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn

“Chi phí hợp lý” đối với hộ kinh doanh nên được quy định riêng, đơn giản hơn, không thể áp dụng theo quy định của doanh nghiệp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù ngưỡng miễn thuế lên trên 500 triệu đồng/năm, nhưng lợi nhuận mỏng và chi phí tuân thủ cao khiến nhiều hộ kinh doanh đang đứng trước bài toán tăng giá bán. (trang 14)

Những rủi ro hàng đầu thế giới năm 2026

Cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Ảnh: AFP

Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, có đánh giá về 10 rủi ro lớn nhất năm 2026 đối với thế giới. Trong đó, 5 rủi ro nổi bật đầu tiên bao gồm: Cuộc cách mạng chính trị Mỹ; Phân kỳ cấu trúc kinh tế; Học thuyết Donroe; Châu Âu bị bao vây; Mặt trận thứ hai của Nga. (trang 23)