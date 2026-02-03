Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 03.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
03/02/2026 05:43 GMT+7

Tin tức Vững bước dưới cờ Đảng; Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Lưu ý phụ huynh về rà soát dữ liệu; Sinh viên quốc tế chuyển hướng sang Hàn Quốc... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 03.2.2026.

Vững bước dưới cờ Đảng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 03.2.2026 - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2026), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết Vững bước dưới cờ Đảng. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư. (trang 2)

Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Lưu ý phụ huynh về rà soát dữ liệu

Tuyển sinh đầu cấp tại TP . HCM 2026: Những Lưu ý quan trọng cho phụ huynh - Ảnh 1.

Phụ huynh làm thủ tục nhập học vào lớp 6 cho con trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm 2025

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hôm nay (3.2), TP.HCM bắt đầu mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Đây là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (trang 17)

Sinh viên quốc tế chuyển hướng sang Hàn Quốc

Tuyển sinh đầu cấp tại TP . HCM 2026: Những Lưu ý quan trọng cho phụ huynh - Ảnh 2.

Bên ngoài Đại học Yonsei, một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc

Ảnh: AFP

Hàn Quốc được dự báo sắp tới sẽ còn chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa về số lượng sinh viên quốc tế, trong bối cảnh các thị trường chủ lực ở phương Tây siết chặt các quy định nhập cảnh. (trang 23)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.1.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.1.2026

Tin tức Thực phẩm nhập khẩu "đứng hình" vì chờ hướng dẫn; Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn; Những rủi ro hàng đầu thế giới năm 2026... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.1.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

đại học Yonsei Đảng Cộng sản VN Bình Dương tuyển sinh đầu cấp du học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận