Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 03.2.2026

Vững bước dưới cờ Đảng

Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2026), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết Vững bước dưới cờ Đảng. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư. (trang 2)

Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Lưu ý phụ huynh về rà soát dữ liệu

Phụ huynh làm thủ tục nhập học vào lớp 6 cho con trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hôm nay (3.2), TP.HCM bắt đầu mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Đây là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (trang 17)

Sinh viên quốc tế chuyển hướng sang Hàn Quốc

Bên ngoài Đại học Yonsei, một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc Ảnh: AFP

Hàn Quốc được dự báo sắp tới sẽ còn chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa về số lượng sinh viên quốc tế, trong bối cảnh các thị trường chủ lực ở phương Tây siết chặt các quy định nhập cảnh. (trang 23)