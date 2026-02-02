Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026

Thị trường vàng: Cẩn trọng biến động khó lường và rủi ro pháp lý

Đợt lao dốc của giá vàng đã kéo lượng người mua “bắt đáy” tăng cao Ảnh: Ngọc Thắng

Giá vàng giảm mạnh những ngày qua kéo theo dòng người xếp hàng "bắt đáy". Thế nhưng không phải cứ cầm tiền trong tay rồi mua ở đâu cũng được. Theo quy định mới, mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản; hoạt động mua bán vàng miếng phải thực hiện tại các doanh nghiệp được cấp phép… là những quy định mà người dân cần hiểu rõ để tránh bị xử phạt.

Tuyển sinh ĐH 2026: Chuyển hướng tổ hợp môn khi hạn chế khối thi truyền thống

Chương trình Tư vấn mùa thi là cơ hội để học sinh được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về tuyển sinh, chọn ngành chọn nghề… ẢNH: BÁ DUY

Sáng qua (1.2), hơn 2.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại Trường ĐH Nha Trang tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức.

Thẩm mỹ "chui" bủa vây: Đến tận nhà khách để hành nghề

Làm đẹp “chớp nhoáng” trong phòng trọ của khách hàng Ảnh: Thanh Niên

Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đặc biệt trong thời điểm trước tết, cùng tâm lý ham rẻ khiến nhiều người chấp nhận rủi ro, tự "nộp mình" cho những cơ sở không đủ điều kiện y tế, người hành nghề không có chuyên môn... Điều tra của PV Thanh Niên.