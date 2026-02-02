Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
02/02/2026 05:30 GMT+7

Tin tức Thị trường vàng: Cẩn trọng biến động khó lường và rủi ro pháp lý, Tuyển sinh ĐH 2026: Chuyển hướng tổ hợp môn khi hạn chế khối thi truyền thống, Thẩm mỹ "chui" bủa vây: Đến tận nhà khách để hành nghề… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.2.2026.

Thị trường vàng: Cẩn trọng biến động khó lường và rủi ro pháp lý

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026 - Ảnh 1.

Đợt lao dốc của giá vàng đã kéo lượng người mua “bắt đáy” tăng cao

Ảnh: Ngọc Thắng

Giá vàng giảm mạnh những ngày qua kéo theo dòng người xếp hàng "bắt đáy". Thế nhưng không phải cứ cầm tiền trong tay rồi mua ở đâu cũng được. Theo quy định mới, mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản; hoạt động mua bán vàng miếng phải thực hiện tại các doanh nghiệp được cấp phép… là những quy định mà người dân cần hiểu rõ để tránh bị xử phạt.

Tuyển sinh ĐH 2026: Chuyển hướng tổ hợp môn khi hạn chế khối thi truyền thống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026 - Ảnh 2.

Chương trình Tư vấn mùa thi là cơ hội để học sinh được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về tuyển sinh, chọn ngành chọn nghề…

ẢNH: BÁ DUY

Sáng qua (1.2), hơn 2.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại Trường ĐH Nha Trang tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức.

Thẩm mỹ "chui" bủa vây: Đến tận nhà khách để hành nghề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026 - Ảnh 3.

Làm đẹp “chớp nhoáng” trong phòng trọ của khách hàng

Ảnh: Thanh Niên

Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đặc biệt trong thời điểm trước tết, cùng tâm lý ham rẻ khiến nhiều người chấp nhận rủi ro, tự "nộp mình" cho những cơ sở không đủ điều kiện y tế, người hành nghề không có chuyên môn... Điều tra của PV Thanh Niên.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.1.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.1.2026

Tin tức Việt Nam hướng đến trung tâm dịch vụ của khu vực, Âu lo suất ăn bán trú trường học, Khó lường nút thắt Mỹ - Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.1.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.1.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 01.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên tin hay tin nhanh giá vàng tuyển sinh đại học thẩm mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận