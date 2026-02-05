Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
05/02/2026 05:58 GMT+7

Tin tức Hỏa tốc tháo gỡ ùn tắc hàng nhập khẩu ở cảng; Tuyển sinh ĐH 2026: Xu hướng xét tuyển kết hợp; Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.2.2026.

Hỏa tốc tháo gỡ ùn tắc hàng nhập khẩu ở cảng

Trước những khó khăn, vướng mắc đối với hàng thực phẩm nhập khẩu liên quan Nghị định 46/2026, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành hàng loạt công lệnh khẩn tốc, hoả tốc tháo gỡ. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026 - Ảnh 1.

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, Đồng Tháp) thông thoáng, thông quan hàng hóa thuận lợi

ẢNH: TTXVN PHÁT NGÀY 4.2.2026

Tuyển sinh ĐH 2026: Xu hướng xét tuyển kết hợp

Năm 2026, một xu hướng tuyển sinh nổi bật được ghi nhận ở nhiều trường ĐH là xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, mỗi trường có quy định khác nhau về tiêu chí và trọng số điểm các thành tố. (trang 16)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026 - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả kỳ thi này là một trong các tiêu chí xét tuyển kết hợp của nhiều trường ĐH năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán

Mỹ cáo buộc Iran có các động thái nhắm vào tàu sân bay và tàu dầu Mỹ trong khu vực, giữa lúc Iran muốn đổi địa điểm và quy mô đàm phán. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026 - Ảnh 3.

Tiêm kích F-35C trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026

Tin tức Lan tỏa ý Đảng lòng dân, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, Mua đồng tích trữ rất rủi ro, Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại, Ukraine tính toán ngừng bắn… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.2.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Xét tuyển Iran thực phẩm nhập khẩu Nghị định 46
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận