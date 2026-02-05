Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026

Hỏa tốc tháo gỡ ùn tắc hàng nhập khẩu ở cảng
Trước những khó khăn, vướng mắc đối với hàng thực phẩm nhập khẩu liên quan Nghị định 46/2026, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành hàng loạt công lệnh khẩn tốc, hoả tốc tháo gỡ. (trang 4)
Tuyển sinh ĐH 2026: Xu hướng xét tuyển kết hợp
Năm 2026, một xu hướng tuyển sinh nổi bật được ghi nhận ở nhiều trường ĐH là xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, mỗi trường có quy định khác nhau về tiêu chí và trọng số điểm các thành tố. (trang 16)
Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán
Mỹ cáo buộc Iran có các động thái nhắm vào tàu sân bay và tàu dầu Mỹ trong khu vực, giữa lúc Iran muốn đổi địa điểm và quy mô đàm phán. (trang 24)
