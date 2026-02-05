Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026

Hỏa tốc tháo gỡ ùn tắc hàng nhập khẩu ở cảng

Trước những khó khăn, vướng mắc đối với hàng thực phẩm nhập khẩu liên quan Nghị định 46/2026, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành hàng loạt công lệnh khẩn tốc, hoả tốc tháo gỡ. (trang 4)

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, Đồng Tháp) thông thoáng, thông quan hàng hóa thuận lợi ẢNH: TTXVN PHÁT NGÀY 4.2.2026

Tuyển sinh ĐH 2026: Xu hướng xét tuyển kết hợp

Năm 2026, một xu hướng tuyển sinh nổi bật được ghi nhận ở nhiều trường ĐH là xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, mỗi trường có quy định khác nhau về tiêu chí và trọng số điểm các thành tố. (trang 16)

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả kỳ thi này là một trong các tiêu chí xét tuyển kết hợp của nhiều trường ĐH năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán

Mỹ cáo buộc Iran có các động thái nhắm vào tàu sân bay và tàu dầu Mỹ trong khu vực, giữa lúc Iran muốn đổi địa điểm và quy mô đàm phán. (trang 24)