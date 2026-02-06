Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
06/02/2026 05:52 GMT+7

Tin tức Hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, Nỗi lo cao tốc mùa tết, Dư chấn hồ sơ Epstein… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.2.2026.

Hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào

Ngày 5.2, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước VN thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Việt Nam Lào gắn kết chiến lược và Nỗi lo cao tốc mùa tết 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào trong lễ đón trọng thể sáng 5.2

ẢNH: TTXVN

Nỗi lo cao tốc mùa tết

Hơn 3.000 km nối dài từ Nam ra Bắc giúp hành trình di chuyển của người dân cả nước bớt nhọc nhằn. Thế nhưng, chưa kịp mừng có đường mới về quê ăn tết, hàng vạn tài xế lại phải đối mặt với nhiều nỗi lo trên các tuyến cao tốc "khiếm khuyết".

Việt Nam Lào gắn kết chiến lược và Nỗi lo cao tốc mùa tết 2026 - Ảnh 2.

Trạm dừng nghỉ Phan Thiết (theo chiều từ Phan Thiết đi TP.HCM, giáp ranh Đồng Nai -Bình Thuận cũ) tạm thời hoạt động nhưng không có cửa hàng xăng dầu

ẢNH: QUẾ HÀ

Dư chấn hồ sơ Epstein

Từ các chính trị gia nổi tiếng, thành viên hoàng gia cho đến giới doanh nhân giàu có, danh sách những người bị đề cập trong bộ hồ sơ Epstein ngày càng dài thêm.

Việt Nam Lào gắn kết chiến lược và Nỗi lo cao tốc mùa tết 2026 - Ảnh 3.

Tội phạm ấu dâm và buôn người Jeffrey Epstein

ẢNH: REUTERS

 

