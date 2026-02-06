Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.2.2026

Hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào
Ngày 5.2, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước VN thăm cấp Nhà nước tới Lào.
Nỗi lo cao tốc mùa tết
Hơn 3.000 km nối dài từ Nam ra Bắc giúp hành trình di chuyển của người dân cả nước bớt nhọc nhằn. Thế nhưng, chưa kịp mừng có đường mới về quê ăn tết, hàng vạn tài xế lại phải đối mặt với nhiều nỗi lo trên các tuyến cao tốc "khiếm khuyết".
Dư chấn hồ sơ Epstein
Từ các chính trị gia nổi tiếng, thành viên hoàng gia cho đến giới doanh nhân giàu có, danh sách những người bị đề cập trong bộ hồ sơ Epstein ngày càng dài thêm.
