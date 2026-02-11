Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.2.2026

Ăn tết trên các công trình trọng điểm quốc gia

Sân bay Long Thành vẫn thi công ngày đêm, xuyên lễ, xuyên tết chạy tiến độ khai thác thương mại tháng 6 tới Ảnh: ACV

Các dự án làm xuyên tết, xuyên lễ là những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh hạ tầng chiến lược đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. (Trang 4)

Kể chuyện linh vật ngựa "quê mình"

Linh vật ngựa có tên xã phường ở Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Linh vật ngựa nếu có thêm câu chuyện của địa phương sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. (Trang 18)

Mỹ nối lại quan hệ quân sự với Campuchia

Quân đội Campuchia đón tàu chiến Mỹ USS Cincinnati (LSC 20) cập cảng căn cứ Ream hồi cuối tháng 1 Ảnh: AFP

Sau khoảng thời gian có nhiều căng thẳng với nhau, Mỹ và Campuchia đang có nhiều động thái thắt chặt quan hệ quân sự. (Trang 24)