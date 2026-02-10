Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
10/02/2026 05:56 GMT+7

Tin tức Du lịch lập kỳ tích; Những cuộc đấu trí nơi cửa ngõ Tân Sơn Nhất; Chiến thắng chấn động của nữ Thủ tướng Nhật... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.2.2026.

Du lịch lập kỳ tích

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026- Ảnh 1.

Du khách quốc tế đón Tết Dương lịch 2026 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tháng đầu tiên của năm 2026, du lịch VN lập nên kỳ tích với lượng khách quốc tế đến đông chưa từng có.

Những cuộc đấu trí nơi cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026- Ảnh 2.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất triển khai mô hình “trinh sát hóa” lực lượng kiểm soát tại sân bay

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ có nhiệm vụ làm thủ tục xuất nhập cảnh, mà họ còn là những người lính, đối mặt với những đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Chiến thắng chấn động của nữ Thủ tướng Nhật

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026- Ảnh 3.

Nữ Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington khi đang neo đậu tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) vào tháng 10.2025

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà vừa giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tại Hạ viện nước này. 

