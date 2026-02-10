Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026

Du lịch lập kỳ tích

Du khách quốc tế đón Tết Dương lịch 2026 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tháng đầu tiên của năm 2026, du lịch VN lập nên kỳ tích với lượng khách quốc tế đến đông chưa từng có.

Những cuộc đấu trí nơi cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất triển khai mô hình “trinh sát hóa” lực lượng kiểm soát tại sân bay ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ có nhiệm vụ làm thủ tục xuất nhập cảnh, mà họ còn là những người lính, đối mặt với những đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Chiến thắng chấn động của nữ Thủ tướng Nhật

Nữ Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Trump trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington khi đang neo đậu tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) vào tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà vừa giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tại Hạ viện nước này.