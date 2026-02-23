Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.2.2026

Khai xuân với những thương vụ tỉ USD

Đầu xuân mới, kinh tế VN có thêm loạt thương vụ tỉ USD được các doanh nghiệp ký kết với những "ông lớn" hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là đơn thuần là những thỏa thuận thương mại còn là sự khẳng định vị thế mới của VN trên bản đồ công nghệ và hàng không toàn cầu.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ USD tại Mỹ ẢNH: ĐỘC LẬP

Triển khai AI trong trường học: Cần làm rõ trách nhiệm pháp lý

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Tuy nhiên, khi hào hứng với tiềm năng của AI, chúng ta dễ quên một câu hỏi cốt lõi: Liệu khung pháp lý hiện tại đã đủ mạnh để bảo vệ dữ liệu học sinh?

Nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã đưa AI vào chương trình giảng dạy ẢNH: BẢO CHÂU

Bị Tòa tối cao ngăn chặn, Tổng thống Trump còn "chiêu" gì để tăng thuế?

Bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan toàn cầu, Tổng thống nước này Donald Trump còn nhiều biện pháp khác để tiến hành chính sách thuế quan mà ông theo đuổi thời gian qua.