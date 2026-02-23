Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
23/02/2026 05:58 GMT+7

Tin tức Khai xuân với những thương vụ tỉ USD; Triển khai AI trong trường học: Cần làm rõ trách nhiệm pháp lý; Bị Tòa tối cao ngăn chặn, Tổng thống Trump còn "chiêu" gì để tăng thuế?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.2.2026.

Khai xuân với những thương vụ tỉ USD

Đầu xuân mới, kinh tế VN có thêm loạt thương vụ tỉ USD được các doanh nghiệp ký kết với những "ông lớn" hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là đơn thuần là những thỏa thuận thương mại còn là sự khẳng định vị thế mới của VN trên bản đồ công nghệ và hàng không toàn cầu.

Thương vụ tỉ USD Đầu xuân 2026: Kinh tế việt nam vươn tầm quốc tế - Ảnh 1.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ USD tại Mỹ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Triển khai AI trong trường học: Cần làm rõ trách nhiệm pháp lý

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Tuy nhiên, khi hào hứng với tiềm năng của AI, chúng ta dễ quên một câu hỏi cốt lõi: Liệu khung pháp lý hiện tại đã đủ mạnh để bảo vệ dữ liệu học sinh?

Thương vụ tỉ USD Đầu xuân 2026: Kinh tế việt nam vươn tầm quốc tế - Ảnh 2.

Nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã đưa AI vào chương trình giảng dạy

ẢNH: BẢO CHÂU

Bị Tòa tối cao ngăn chặn, Tổng thống Trump còn "chiêu" gì để tăng thuế?

Bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan toàn cầu, Tổng thống nước này Donald Trump còn nhiều biện pháp khác để tiến hành chính sách thuế quan mà ông theo đuổi thời gian qua.

Thương vụ tỉ USD Đầu xuân 2026: Kinh tế việt nam vươn tầm quốc tế - Ảnh 3.

Tổng thống Trump trong lần công bố một sắc lệnh hành pháp về tăng thuế hồi tháng 2.2025 tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026

Tin tức Du lịch lập kỳ tích; Những cuộc đấu trí nơi cửa ngõ Tân Sơn Nhất; Chiến thắng chấn động của nữ Thủ tướng Nhật... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.2.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in thương vụ tỉ USD trí tuệ nhân tạo Tổng thống Trump Thuế quan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận