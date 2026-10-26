Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2026

Siêu dự án bứt tốc, TP.HCM chạy nước rút tăng trưởng

Đồng loạt các siêu công trình hạ tầng chiến lược được khởi công và khánh thành không chỉ tạo đà bứt tốc tăng trưởng quý cuối năm cho TP.HCM mà còn mở không gian phát triển, định hình tầm vóc siêu đô thị toàn cầu trong tương lai.

Loạt dự án trọng điểm tăng tốc 3 tháng cuối năm tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đạo đức học đường: Làm gì để củng cố mái trường an toàn, tôn trọng?

Ngăn ngừa bạo lực học đường đòi hỏi kỷ luật nghiêm minh, giáo dục năng lực ứng xử, phát hiện sớm nguy cơ và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

Cần xây dựng môi trường học đường nơi thầy cô được tôn trọng, học sinh được giáo dục bằng kỷ cương và lòng nhân ái ẢNH: THANH NAM

'Nội chiến' đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử

Không chỉ nhiều chính trị gia phe Cộng hòa đang tách biệt chính sách với Tổng thống Donald Trump, mà nội bộ đảng này còn đang công khai nhiều bất đồng đến mức "quay xe" ủng hộ ứng viên Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra.