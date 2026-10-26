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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2026. Tin tức Siêu dự án bứt tốc, TP.HCM chạy nước rút tăng trưởng; Đạo đức học đường: Làm gì để củng cố mái trường an toàn, tôn trọng?; "Nội chiến" đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.10.2026.

    Siêu dự án bứt tốc, TP.HCM chạy nước rút tăng trưởng

    Đồng loạt các siêu công trình hạ tầng chiến lược được khởi công và khánh thành không chỉ tạo đà bứt tốc tăng trưởng quý cuối năm cho TP.HCM mà còn mở không gian phát triển, định hình tầm vóc siêu đô thị toàn cầu trong tương lai.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2026- Ảnh 1.

    Loạt dự án trọng điểm tăng tốc 3 tháng cuối năm tại TP.HCM

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đạo đức học đường: Làm gì để củng cố mái trường an toàn, tôn trọng?

    Ngăn ngừa bạo lực học đường đòi hỏi kỷ luật nghiêm minh, giáo dục năng lực ứng xử, phát hiện sớm nguy cơ và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2026- Ảnh 2.

    Cần xây dựng môi trường học đường nơi thầy cô được tôn trọng, học sinh được giáo dục bằng kỷ cương và lòng nhân ái

    ẢNH: THANH NAM

    'Nội chiến' đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử

    Không chỉ nhiều chính trị gia phe Cộng hòa đang tách biệt chính sách với Tổng thống Donald Trump, mà nội bộ đảng này còn đang công khai nhiều bất đồng đến mức "quay xe" ủng hộ ứng viên Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2026- Ảnh 3.

    Nhà Trắng đang gặp khó khi nội bộ đảng Cộng hòa bất ổn trước thềm bầu cử giữa kỳ ngày 3.11

    ẢNH: NGÔ MINH TRÍ

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