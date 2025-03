Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.3.2025

Đoạn trường hoàn thuế

Hàng chục tỉ đồng, thậm chí hàng trăm tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng kéo dài nhiều năm không được hoàn đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các doanh nghiệp.

Nhiều hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp bị kéo dài 2 - 3 năm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lộ thông tin tra cứu phạt nguội có rủi ro?

Việc tra cứu thông tin phạt nguội hiện nay rất dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng cũng vì thế nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành kẽ hở để các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Việc tăng cường xử phạt nguội qua camera giúp người dân ý thức hơn khi tham gia giao thông ẢNH: CỤC CSGT

"Mẻ lưới" cất trọn nhóm sản xuất 1,4 tấn ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án sản xuất ma túy cực lớn do Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu.