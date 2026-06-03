Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026

Đột phá tốc độ nhà ở cho thuê

Chỉ hơn nửa tháng sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ đã "chốt" giao các địa phương khởi công dự án nhà ở cho thuê để thực hiện trụ cột chiến lược phát triển nhà ở cho người dân.

Phát triển nhà ở cho thuê góp phần giải bài toán an cư cho người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

World Cup của những lão tướng

Chưa bao giờ World Cup lại quy tụ đến hàng chục "ông lão" ở độ tuổi trên dưới 40 như giải năm nay. Rất nhiều lão tướng sẽ bước vào World Cup 2026 với tư cách ngôi sao tấn công ở đội mình. Họ có làm nên chuyện?

Luka Modric (trái) vẫn còn rất hữu ích với đội tuyển Croatia ẢNH: AFP

Liên minh Tổng thống Trump - Thủ tướng Netanyahu có 'đứt gánh giữa đường'?

Nhiều dấu hiệu cho thấy mối hợp tác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dần rạn nứt xung quanh cuộc chiến Iran.