Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
03/06/2026 05:55 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026 Tin tức Đột phá tốc độ nhà ở cho thuê, World Cup của những lão tướng, Liên minh Tổng thống Trump - Thủ tướng Netanyahu có "đứt gánh giữa đường"?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.6.2026.

Đột phá tốc độ nhà ở cho thuê

Chỉ hơn nửa tháng sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ đã "chốt" giao các địa phương khởi công dự án nhà ở cho thuê để thực hiện trụ cột chiến lược phát triển nhà ở cho người dân.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026- Ảnh 1.

Phát triển nhà ở cho thuê góp phần giải bài toán an cư cho người dân

ẢNH: ĐÌNH SƠN

World Cup của những lão tướng

Chưa bao giờ World Cup lại quy tụ đến hàng chục "ông lão" ở độ tuổi trên dưới 40 như giải năm nay. Rất nhiều lão tướng sẽ bước vào World Cup 2026 với tư cách ngôi sao tấn công ở đội mình. Họ có làm nên chuyện?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026- Ảnh 2.

Luka Modric (trái) vẫn còn rất hữu ích với đội tuyển Croatia

ẢNH: AFP

Liên minh Tổng thống Trump - Thủ tướng Netanyahu có 'đứt gánh giữa đường'?

Nhiều dấu hiệu cho thấy mối hợp tác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dần rạn nứt xung quanh cuộc chiến Iran.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026- Ảnh 3.

Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump trong lần gặp nhau cuối năm 2025

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.5.2026

Tin tức Thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore; TP.HCM tổng lực kiểm tra sức khỏe người dân; Đi 'giải nóng' ở phá Tam Giang... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.5.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.6.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.6.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm World Cup Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận