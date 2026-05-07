Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.5.2026

07/05/2026 05:52 GMT+7

Tin tức Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường; Triển khai gắn mã định danh cho bất động sản; Tuyệt kỹ hàn gắn gốm bằng vàng ròng... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.5.2026.

Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường

Tổng thống Droupadi Murmu (trái) và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

ảnh: TTXVN

Sáng 6.5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7.5 đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón.

Triển khai gắn mã định danh cho bất động sản

Gắn mã định danh cho bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch thị trường

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ nhà ở, các công trình, dự án bất động sản cũng sẽ được gắn mã định danh và TP.HCM đang rốt ráo thực hiện việc này. 

Tuyệt kỹ hàn gắn gốm bằng vàng ròng

Anh Uyên Viễn có hơn 30 năm sưu tập ấm trà và trà cụ

ẢNH: QUANG VIÊN

Từ những sản phẩm gốm vỡ, sứt mẻ..., anh Nguyễn Lê Uyên Viễn dùng vàng ròng hàn gắn, biến tổn thương thành vẻ đẹp. Đó là một nghề hiếm có, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuyệt kỹ công phu. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.5.2026

