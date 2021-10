Tin tức giáo dục đặc biệt 23.10: Khi giáo viên mầm non tìm việc làm khác

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.10) còn thông tin về hướng dẫn của Bộ GD-ĐT khi học sinh trở lại trường học.

Dịch Covid-19 kéo dài, trường học đóng cửa, trong đó nặng nề nhất là khối trường mầm non. Chỉ tính riêng TP.HCM có gần 10.000 giáo viên mầm non đã mất việc. Rất nhiều người trong số giáo viên này chuyển ngành, tìm kiếm công việc mới vì không thể chờ tới ngày trường được mở cửa lại.

Mỗi sáng, thay vì đón và chăm sóc trẻ mầm non như trước đây thì bây giờ cô Trịnh Thị Lan (34 tuổi, huyện Yên Định, Thanh Hoá), từng là giáo viên mầm non ở Nhóm trẻ mầm non tháng 10 (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã có mặt ở căn tin của Bệnh viện huyện Yên Định. Cô bắt đầu công việc mỗi ngày của mình với việc quyét dọn, lau chùi, chuẩn bị chén bát, sau đó là nhập hàng, kiểm hàng, báo cáo doanh thu…

Những câu chuyện tương tự như của cô Lan không hiếm trong suốt 2 năm trải qua 4 đợt dịch Covid-19.

Những giáo viên này có trở lại công việc cũ hay không cũng là một vấn đề khi lương ngành này thấp mà nay lại còn bấp bênh vì dịch.





Điều này khiến nhiều nhà giáo dục, chủ các trường tư thục thêm lo lắng về vấn đề nhân sự khi được mở cửa trở lại.

Nhiều câu chuyện ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.10) sẽ giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về thực tế này.

Hôm nay, Bộ GD-ĐT ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy học khi học sinh trở lại trường học tập.

Trong đó Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Khi học sinh trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ tiếp tục ghi nhận những nội dung quan trọng của văn bản này.