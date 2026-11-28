Quân đội Mỹ bắn tàu vi phạm lệnh phong tỏa Iran

Quân đội Mỹ ngày 27.11 thông báo đã vô hiệu hóa tàu Pacific Archer treo cờ Palau do vi phạm lệnh phong tỏa các cảng Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay Mỹ ngày 26.11 đã bắn "đạn chính xác" vào đuôi tàu trên vịnh Oman khi con tàu rời cảng Bandar Abbas ở eo biển Hormuz và tìm cách vượt phong tỏa. Hệ thống đẩy của tàu bị vô hiệu hóa, toàn bộ thủy thủ đoàn dân sự an toàn, AFP đưa tin.

CENTCOM đăng video tập kích con tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz ngày 28.11 ẢNH: CENTCOM

CENTCOM khẳng định tiếp tục thực thi nghiêm lệnh phong tỏa áp đặt từ giữa tháng 7, đến nay đã vô hiệu hóa 6 tàu và chuyển hướng 158 tàu khác. Ở chiều ngược lại, Iran cũng phong tỏa tàu thuyền qua eo biển Hormuz và nhiều lần thông báo có tàu bốc cháy khi đi vào tuyến bị cấm. Ngày 23.11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố dùng mọi biện pháp đối phó lệnh phong tỏa của Mỹ.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Mỹ - Iran hiện vẫn bế tắc. Tehran nhấn mạnh có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Washington đáp ứng các yêu cầu, gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Tin tặc xâm nhập nền tảng đám mây của Không quân Mỹ

Hãng Reuters ngày 27.11 dẫn 3 nguồn tin cho biết tin tặc đã xâm nhập Cloud One - nền tảng điện toán đám mây chủ lực của Không quân Mỹ - đe dọa lượng lớn dữ liệu chiến thuật, nhân sự và hậu cần nhạy cảm.

Vụ việc bị phát hiện khoảng 1 tháng qua trong lúc nâng cấp hệ thống, gây gián đoạn diện rộng: kế hoạch chuyển ứng dụng lên Cloud One bị tạm dừng, các bản cập nhật bị chặn và một số tài khoản bị thu hồi quyền quản trị. Một nguồn tin cho hay tin tặc đã khai thác lỗ hổng phần mềm để tiếp cận tầng điều khiển. Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đã được huy động để đánh giá thiệt hại.

Ra mắt năm 2017, Cloud One vận hành nhiều ứng dụng của quân đội Mỹ, gồm tổng hợp dữ liệu radar phòng không Bắc Mỹ và theo dõi bom, tên lửa tại hơn 200 cơ sở toàn cầu. Hiện chưa xác định được danh tính tin tặc cũng như liệu dữ liệu có bị đánh cắp hay không.

Không quân Mỹ từ chối bình luận về lỗ hổng cụ thể, khẳng định liên tục áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống.

Nga bàn giao tàu ngầm hạt nhân mới cho hải quân

Hãng TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.11 đã dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm năng lượng hạt nhân mới mang tên Perm tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk (tây bắc nước Nga), đánh dấu việc chính thức bàn giao con tàu cho Hải quân Nga.

"Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân uy lực như thế này. Con tàu sẽ sớm có đóng góp đáng kể vào việc tăng cường sức mạnh của Hạm đội Thái Bình Dương", ông Putin phát biểu.

Thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân Perm của Nga dự lễ thượng cờ ngày 27.11 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Nga cho biết hải quân sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm hạt nhân nữa từ nay đến năm 2030, trong đó có 3 tàu thuộc lớp Yasen-M cùng loại với tàu Perm. Ông nhấn mạnh các tàu ngầm này có thể hoạt động ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới và mang theo nhiều loại tên lửa.

15 người nhập viện nghi ngộ độc sau bữa trưa lễ Tạ ơn ở Mỹ

Báo The Guardian ngày 27.11 đưa tin 18 người tại trụ sở Trung tâm Y tế Leon ở thành phố Doral (bang Florida, Mỹ) có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa dịp lễ Tạ ơn ngày 25.11.

Lực lượng chức năng địa phương đã nâng vụ việc lên mức "sự cố thương vong hàng loạt" sau khi 15 người phải nhập viện. Trung tâm Y tế Leon xác nhận một số nhân viên gặp triệu chứng tiêu hóa ngay sau bữa trưa và cần điều trị, song không có bệnh nhân nào của trung tâm bị ảnh hưởng. Đơn vị này đang phối hợp với nhà cung cấp suất ăn để tìm nguyên nhân. Hiện giới chức tiếp tục điều tra làm rõ sự cố.