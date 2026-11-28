Theo Reuters, động thái trên diễn ra một ngày sau khi Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP quý 3/2026 tính theo năm từ 3,4% (số liệu công bố ngày 29.10) lên 4,3%. Ước tính ban đầu được đưa ra ngay trước khi đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong bầu cử và mất quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội vào tay đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) ngày 26.11 Ảnh: AFP

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc số liệu công bố trước bầu cử là "giả mạo", đồng thời gọi đây là "sai sót khổng lồ có chủ đích" nhưng không nêu bằng chứng. Ông chất vấn vì sao con số chính xác không được công bố sớm hơn. Trả lời báo giới ngày 26.11 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), chủ nhân Nhà Trắng nói mức điều chỉnh gần 1 điểm phần trăm là "chưa từng có" và khó chấp nhận.

Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi tuyên bố của Tổng thống Trump. Theo Đài CNBC, thực tế BEA luôn cập nhật dữ liệu kinh tế theo lịch cố định, độc lập với thời gian bầu cử, bởi các ước tính ban đầu chưa có đủ thông tin về hàng tồn kho, thương mại và chi tiêu dịch vụ. Trong một bài viết hồi tháng 5, Giám đốc BEA Vipin Arora ghi nhận cơ quan này đã điều chỉnh GDP quý gần hoặc hơn 1 điểm phần trăm ít nhất 4 lần trong 25 năm qua. Truyền thông Mỹ cũng lưu ý số liệu GDP được cập nhật nhiều lần và mức 3,4% công bố ban đầu vốn đã vượt dự báo của giới kinh tế. BEA dự kiến cập nhật thêm ước tính tăng trưởng quý 3/2026 vào cuối tháng 12 sau khi có thêm số liệu.

Đảng Dân chủ Mỹ chuẩn bị khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống 2028

Trong một diễn biến khác, cũng phát biểu tại Mar-a-Lago ngày 26.11, Tổng thống Trump tiếp tục tỏ ý sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ông kỳ vọng 2 bên sẽ xây dựng mối quan hệ lưỡng đảng để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có y tế. Ông Trump cho rằng đảng Dân chủ đang chủ động tiếp cận nhằm tránh quyền phủ quyết của tổng thống. Người đứng đầu chính phủ Mỹ khẳng định không muốn phủ quyết mọi dự luật suốt 2 năm tới, song nhấn mạnh sẽ liên tục dùng quyền này cho đến khi đạt được đạo luật tốt cho mọi người.

Mở rộng bảo hiểm y tế là cam kết trọng tâm của nhiều nghị sĩ Dân chủ sắp nhậm chức, nổi bật là thượng nghị sĩ đắc cử Abdul El-Sayed (bang Michigan). Ông đang thúc đẩy dự luật bảo hiểm y tế toàn dân "Medicare for All" và đề nghị đổi tên thành "TrumpCare" nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ Nhà Trắng. Ông El-Sayed khẳng định không bận tâm tên gọi, miễn người dân Mỹ được bảo đảm chăm sóc y tế. Tổng thống Trump cho biết sẽ gặp và trao đổi với ông El-Sayed dù chưa ấn định thời điểm.