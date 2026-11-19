Tỉ phú Elon Musk đã chi gần 500 triệu USD để ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa và giữ cho bang Texas (nơi đặt trụ sở của Tesla và SpaceX và một dự án sản xuất chip chung giữa hai công ty này), tiếp tục là "bang đỏ" (ủng hộ đảng Cộng hòa), theo Reuters. Đây là mức tài trợ được ghi nhận thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ hiện đại.

Tỉ phú Elon Musk xuất hiện trực tuyến tại hội nghị DealBook 2026 diễn ra ở thành phố New York (Mỹ) ngày 18.11 Ảnh: AFP

Tuy nhiên, những khoản đầu tư vào cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11 đã không mang lại kết quả như mong đợi khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả lưỡng viện của quốc hội, còn ứng viên đảng Dân chủ Gina Hinojosa đánh bại đương kim Thống đốc đảng Cộng hòa Greg Abbott trong cuộc đua giành ghế thống đốc bang Texas.

"Tôi cảm thấy khá ngớ ngẩn vì đã chi quá nhiều tiền mà chẳng thu lại được gì đáng kể", tỉ phú Musk chia sẻ khi tham gia trực tuyến tại hội nghị DealBook của tờ The New York Times hôm 18.11 (giờ Mỹ).

Ông cho rằng các ứng viên đảng Cộng hòa có thể hứng phải kết quả tệ hơn nếu không có số tiền đó, nhưng kết quả thực tế cho thấy chỉ riêng tiền bạc không thể quyết định thắng bại trong một cuộc bầu cử. "Có lẽ, nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chi ít tiền hơn", ông nói.