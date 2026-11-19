Ông Hakeem Jeffries (56 tuổi) đã giành được sự ủng hộ trong một cuộc bỏ phiếu kín chọn người làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ với tỷ lệ 251 phiếu thuận và 11 phiếu chống, theo AP.

Ông Hakeem Jeffries phát biểu tại cuộc họp báo tại Đồi Capitol ở Washington, D.C. ngày 18.11, sau khi các thành viên đảng Dân chủ mới đắc cử vào Hạ viện bỏ phiếu đề cử ông làm Chủ tịch Hạ viện

Ảnh: AP

"Đây là một vinh dự lớn lao và là một đặc ân khi được đứng trước người dân Mỹ hôm nay với tư cách là ứng viên của đảng Dân chủ cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ", ông Jeffries phát biểu trong một cuộc họp báo, theo Reuters.

Ông Jeffries cam kết sẽ nỗ lực làm việc với tất cả các nhóm trong nội bộ đảng Dân chủ. Ông nhấn mạnh rằng mỗi thế hệ đều có cơ hội để "xuất hiện, lên tiếng, đứng lên và góp phần đưa đất nước tiến tới một liên bang hoàn thiện hơn".

Ông nhấn mạnh rằng "công việc của chúng ta là đấu tranh chống lại chủ nghĩa cực đoan MAGA, chứ không phải đấu đá lẫn nhau", và "hoàn thành những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của người dân Mỹ".

Trong số những người bỏ phiếu chống, có một nhóm các nghị sĩ mới đắc cử thuộc cánh tiến bộ. Họ tuyên bố rằng "vẫn còn nhiều việc phải làm" để đảm bảo các ưu tiên của họ được thực hiện.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11, nhiều nghị sĩ mới đắc cử thuộc cánh tiến bộ đã không tiết lộ liệu họ có ủng hộ ông Jeffries hay không. Một số người cho hay họ mong muốn một nhà lãnh đạo Hạ viện sẵn sàng thúc đẩy một chương trình nghị sự táo bạo, tập trung vào các chính sách vì lợi ích công chúng mà các ứng viên đã cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Một nhóm gồm 7 nghị sĩ tiến bộ sắp gia nhập Hạ viện cho hay trong một tuyên bố chung rằng họ đã bỏ phiếu chống lại ông Jeffries vì họ vẫn đang nỗ lực đạt được các cam kết từ ông Jeffries.

Ông Hakeem Jeffries và bước ngoặt lịch sử tại Hạ viện Mỹ

Ông Jeffries vẫn cần giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Hạ viện khi quốc hội khóa mới nhóm họp vào ngày 3.1.2027; tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này được dự đoán chỉ mang tính thủ tục vì đảng Dân chủ sẽ nắm giữ thế đa số áp đảo trong quốc hội khóa mới, theo AFP.

Nếu chính thức được bầu chọn, ông Jeffries sẽ trở thành người da màu đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Được biết đến với phong thái điềm đạm, khả năng hùng biện sắc bén và sở thích trích dẫn lời các nghệ sĩ hip-hop, ông Jeffries đã trở thành chính trị gia da màu đầu tiên lãnh đạo một đảng tại một trong hai viện của quốc hội Mỹ, sau khi các thành viên đảng Dân chủ chọn ông kế nhiệm bà Nancy Pelosi vào năm 2022. Ông trở thành lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện từ năm 2023.