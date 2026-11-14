Ứng viên Dân chủ đánh bại 3 đối thủ Cộng hòa trong cuộc bầu thống đốc Alaska

Cựu nghị sĩ bang Alaska Jonathan Kreiss-Tomkins (thuộc đảng Dân chủ) đã đánh bại 3 đối thủ từ đảng Cộng hòa, trong đó có một người từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ. Với chiến thắng này, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền điều hành tại 30 tiểu bang, bao gồm cả những bang nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa trong nhiều năm như Iowa, Georgia, Ohio và Texas.

Ứng cử viên chức Thống đốc Alaska, Jonathan Kreiss-Tomkins, một đảng viên Dân chủ, phát biểu trước đám đông bên ngoài một trung tâm hội nghị ở Juneau, Alaska, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AP

Ông Kreiss-Tomkins đã đánh dấu sự trở lại chính trường đầy ấn tượng, 3 năm sau khi rời Hạ viện bang Alaska. Ông đã đi khắp Alaska để xây dựng liên minh, tập trung vào các vấn đề như khả năng chi trả, ủng hộ cấp ngân sách đầy đủ cho các trường công lập, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất dầu khí nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông cũng đề xuất tạm dừng xây dựng những trung tâm dữ liệu mới cho đến khi giới lập pháp Alaska ban hành quy định quản lý lĩnh vực này.

Ông cho rằng Alaska đã trở nên xuống cấp dưới thời Thống đốc Mike Dunleavy, người sắp mãn nhiệm sau 8 năm lãnh đạo, và tiểu bang này cần một sự thay đổi. Ông dẫn chứng tình trạng hệ thống phà của bang đang rơi vào cảnh đổ nát, với nhiều tuyến đường kết nối các cộng đồng dân cư bị cắt giảm nghiêm trọng.

Ở tuổi 37, ông Kreiss-Tomkins nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng hợp tác vượt ranh giới đảng phái. Ông cho hay muốn xây dựng một chính quyền bao gồm cả các thành viên từ đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và những người độc lập.

"Nếu họ có năng lực, có tinh thần phục vụ, có tư duy khởi nghiệp và khả năng giải quyết vấn đề, thì họ chính là người phù hợp cho đội ngũ này... Chúng ta hãy cùng hành động để đưa Alaska trở lại đúng quỹ đạo", ông phát biểu tại một diễn đàn ứng viên hồi tháng trước.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski, người đôi khi có quan điểm khác biệt với đảng của mình cũng như với Tổng thống Trump, đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Kreiss-Tomkins một tuần trước ngày bầu cử 3.11. Bà nhận định rằng ông Kreiss-Tomkins "hiểu rõ việc điều hành đòi hỏi phải lắng nghe những người có quan điểm khác biệt, từ đó tìm ra tiếng nói chung để giải quyết các vấn đề mà tất cả chúng ta đang đối mặt".

Trong tuyên bố khẳng định chiến thắng vào ngày 13.11, ông Kreiss-Tomkins cho hay cử tri mong muốn sự thay đổi và một chính quyền biết hợp tác vượt qua ranh giới đảng phái để đưa Alaska tiến về phía trước. Ông cho biết thêm chiến dịch tranh cử của mình đã nhận được sự đóng góp từ hơn 10.000 nhà tài trợ.

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Kreiss-Tomkins khẳng định sự thỏa hiệp "là một đức tính, chứ không phải điều gì xấu xa", đồng thời cho hay ông coi nhiệm vụ của tân thống đốc là phối hợp cùng các nhà lập pháp để giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay tại bang Alaska.

Ông Kreiss-Tomkins sẽ tuyên thệ nhậm chức thống đốc Alaska vào ngày 7.12. Phó thống đốc của ông là Zac Johnson, một ứng viên độc lập.

Vị thống đốc gần nhất thuộc đảng Dân chủ tại bang này là Tony Knowles, người đã rời nhiệm sở vào năm 2002 sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp.