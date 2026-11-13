Lộ diện ứng viên thách thức ghế lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ

Thượng nghị sĩ Van Hollen phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C. hôm 7.11 ẢNH: AP

Tờ The Hill ngày 13.11 dẫn lời thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (67 tuổi) cho biết ông sẽ thách thức vị trí của lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer (76 tuổi), trong bối cảnh đảng này chuẩn bị kiểm soát lưỡng viện quốc hội Mỹ.

Viết trên X, ông Van Hollen kêu gọi cần có "sự lãnh đạo mới" tại Thượng viện. "Trong cuộc bầu cử này, người dân Mỹ đã yêu cầu chúng ta phải thay đổi một nền kinh tế vốn đang bị thao túng để gây bất lợi cho người lao động và bị thúc đẩy bởi tham nhũng chính trị. Để thực hiện điều đó, chúng ta cần một sự lãnh đạo mới. Vấn đề không nằm ở bất kỳ cá nhân cụ thể nào, mà nằm ở việc đáp lại yêu cầu đó", ông viết.

Ông Schumer, người từng giữ cương vị lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ từ năm 2021-2025, trước đó tuyên bố rằng ông nắm đủ số phiếu để quay lại vị trí này, bất chấp việc có những thành viên đảng Dân chủ từ cả cánh cấp tiến lẫn ôn hòa cho biết sẽ không ủng hộ ông.

Các thượng nghị sĩ Bernie Sanders (độc lập) và Elissa Slotkin (Dân chủ) cùng xuất hiện tại một cuộc họp báo hôm 10.11, tuyên bố rằng họ sẽ không ủng hộ ông Schumer. Một số thượng nghị sĩ Dân chủ sắp nhậm chức cũng bày tỏ quan điểm tương tự, bao gồm các thượng nghị sĩ Adam Hamilton, Annie Andrews, Abdul El-Sayed và Troy Jackson.

Cả ông Sanders và ông El-Sayed đều bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Van Hollen.

"Người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho sự thay đổi. Họ mong muốn một đảng Dân chủ dám đứng lên chống lại các nhóm lợi ích đặc biệt đầy quyền lực, đối đầu với tầng lớp tỉ phú và đấu tranh cho các gia đình lao động. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ thượng nghị sĩ Van Hollen lãnh đạo các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện", ông Sanders viết trên mạng xã hội.

Thượng nghị sĩ Schumer ẢNH: REUTERS

Ông Schumer dường như vẫn tự tin rằng mình nắm đủ số phiếu ủng hộ, nhưng trong một bài đăng X hôm 12.11, ông cho biết mình sẵn sàng đón nhận thách thức này.

"Tôi hoan nghênh mọi cuộc thảo luận về tương lai của nhóm nghị sĩ chúng ta cũng như những công việc quan trọng phía trước. Tôi tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được, với 55 ghế và con số này vẫn đang tiếp tục tăng, đó là một kết quả tuyệt vời, và tôi đã có đủ số phiếu để tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đảng Dân chủ", ông Schumer viết.

Cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện đòi hỏi sự ủng hộ của đa số thành viên trong nhóm nghị sĩ, trong quy trình diễn ra kín vào đầu tháng tới.

Xuất hiện trên chương trình MS NOW vào tối 12.11, ông Van Hollen nêu rõ những khác biệt giữa ông và đối thủ cạnh tranh, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết phải chấm dứt xung đột với Iran thay vì chờ đợi đến khi đảng Dân chủ chính thức kiểm soát lưỡng viện.

"Tôi cho rằng chúng ta đã nghe rất rõ thông điệp từ người dân Mỹ. Họ muốn chấm dứt cuộc chiến ở Iran và kéo giảm giá cả. Chúng ta nên thực hiện điều đó ngay bây giờ, thay vì nói rằng phải đợi đến tháng 1.2027", ông Van Hollen phát biểu.