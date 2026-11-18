Kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố ngày 18.11 cho thấy bà Mary Peltola giành chiến thắng với 144.302 phiếu, chiếm 50,12% tổng số phiếu. Ông Sullivan xếp thứ hai với 131.844 phiếu (46%) trong khi người về thứ ba có tên Daniel J. Sullivan Jr. có 4.760 phiếu, theo AFP.

Ứng viên đảng Dân chủ Mary Peltola đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại Alaska trước thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan của đảng Cộng hòa ẢNH: AP

Việc có hai ứng viên trùng tên đã gây phản ứng từ đảng Cộng hòa, cho rằng đảng Dân chủ dùng cách này để gây nhầm lẫn và lấy bớt phiếu bầu. Bà Peltola đã bác bỏ các cáo buộc.

Đây là cuộc đua vào Thượng viện cuối cùng được công bố kết quả sau kỳ bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3.11. Tổng kết cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, đảng Dân chủ giật tổng cộng 9 ghế Thượng viện từ đảng Cộng hòa, kết quả tốt nhất của đảng trong gần 70 năm, theo AP.

Chiến thắng của bà Peltola giúp đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ khóa mới với thế đa số 56-44, cách biệt lớn nhất do đảng này tạo ra trong vòng 16 năm.

"Việc giành được 56 ghế là một kết quả không thể tưởng tượng nổi ngay cả chỉ vài tháng trước. Hầu hết mọi người không nghĩ rằng đảng Dân chủ có thể giành được 51 ghế tại Thượng viện vào đầu chu kỳ bầu cử này", lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Nội bộ đảng Dân chủ Mỹ manh nha bất đồng sau thắng lợi bầu cử giữa kỳ

Bà Peltola và thượng nghị sĩ đắc cử Peggy Flanagan (đảng Dân chủ) tại bang Minnesota là hai người phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Thượng viện.

Đảng Dân chủ cũng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, thu được thêm 42 ghế tính đến ngày 17.11.