Đảng Cộng hòa nhận thêm cú sốc lớn tại thành trì Mississippi

AP ngày 11.11 dự phóng ông Colom giành chiến thắng trong cuộc đua tranh ghế thượng nghị sĩ đại diện bang Mississippi. Kết quả cập nhật gần nhất vào rạng sáng 4.11, một ngày sau ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho thấy ông Colom tạm dẫn trước chỉ với 43 phiếu.

Ứng viên thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Scott Colom vui mừng về kết quả bầu cử tại văn phòng ở thành phố Jackson, bang Mississippi ngày 11.11 ẢNH: AP

Ông được dự phóng giành chiến thắng sau khi kết quả kiểm phiếu từ một số địa phương còn lại được cập nhật, nâng cách biệt lên gần 4.700 phiếu, tương đương khoảng 0,5% tổng số phiếu bầu. Các hãng truyền thông lớn của Mỹ sẽ gọi tên người chiến thắng khi nhận thấy số phiếu còn lại không đủ để ứng viên xếp thứ hai lật ngược thế cờ.

Bà Hyde-Smith đã nhận thua sau khi AP dự phóng ông Colom giành chiến thắng. Bà Hyde-Smith, đắc cử lần đầu vào năm 2018, đã liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tại tiểu bang mà ông Donald Trump từng giành chiến thắng với cách biệt gần 23 điểm phần trăm vào năm 2024. Ông Trump cũng đã trực tiếp đến Mississippi để vận động tranh cử cho bà Hyde-Smith vào giai đoạn cuối của cuộc đua lần này.

Với kết quả này, ông Colom sẽ trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên của Mississippi trong hơn 140 năm, kể từ thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến Mỹ. Trong Nội chiến Mỹ, Mississippi thuộc phe Liên minh miền Nam và từng áp đặt chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề. Bên cạnh đó, Mississippi vốn là thành trì vững chắc của đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên. Ông Colom là thành viên đảng Dân chủ đầu tiên giành được ghế Thượng viện Mỹ tại Mississippi kể từ năm 1982.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 10, ông Colom (43 tuổi, công tố viên cấp quận) cho biết cử tri Mississippi cảm thấy bị phản bội bởi các chính sách của ông Trump, chẳng hạn như cuộc xung đột tại Iran - yếu tố đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao.



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Với chiến thắng tại Mississippi, đảng Dân chủ hiện nắm giữ lợi thế 55-44 tại Thượng viện (gồm 100 ghế), trong khi kết quả cuộc đua tại Alaska vẫn chưa được xác định. Đảng Dân chủ đã giật được 8 ghế từ phe đối thủ trong kỳ bầu cử ngày 3.11.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ cũng đã giành thêm 41 ghế, nâng tổng số ghế lên 254 so với 168 ghế của đảng Cộng hòa, với 13 cuộc đua khác vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Đánh mất quyền kiểm soát lưỡng viện đồng nghĩa với việc Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên phải đối mặt với một quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát hoàn toàn trong suốt 2 nhiệm kỳ của ông. Điều này tạo cơ hội cho phe đối lập ngăn chặn các dự luật mang tính đảng phái cao, cũng như tiến hành điều tra chính quyền của chủ nhân Nhà Trắng.