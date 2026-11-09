Sau thất bại, phe Cộng hòa quay lại Điện Capitol với danh sách dài cần hoàn thành

Điện Capitol tại thủ đô Washington D.C, Mỹ ảnh: reuters

Từ nay cho đến thời điểm quốc hội khóa mới bắt đầu, đảng Cộng hòa đang nỗ lực tận dụng cơ hội trong những ngày cuối cùng nắm quyền để thúc đẩy những chính sách theo kỳ vọng.

Cân nhắc số phận của Bộ trưởng Chiến tranh

Hạ viện Mỹ có thể tiến hành thủ tục luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth với các cáo buộc như phát động cuộc xung đột Iran mà chưa sự phê chuẩn của quốc hội, phớt lờ những đạo luật nhằm giảm thiểu thương vong dân thường và một số cáo buộc khác, theo báo The Hill.

Các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng đang đổ lỗi cho ông Hegseth về cuộc chiến không được lòng dân tại Iran và đang gây sức ép để Tổng thống Donald Trump ra quyết định sa thải ông này.

Bản thân ông Hegseth tuyên bố sẽ không lùi bước.

Bầu lãnh đạo mới của đảng

Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức bầu lãnh đạo mới của mình ở hai viện quốc hội vào ngày 10.11. Cuộc đối đầu căng thẳng nhất dự kiến diễn ra tại Hạ viện, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng không có ý định tranh cử vị trí lãnh đạo phe thiểu số.

Thay vào đó, thủ lĩnh phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise sẽ cạnh tranh với Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan cho chiếc ghế này.

Tại Thượng viện, thượng nghị sĩ John Thune được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo đảng, chỉ là chuyển từ thủ lĩnh phe đa số sang phe thiểu số.

Trong khi đó, việc bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện sẽ diễn ra vào đầu tháng 12. Dự kiến thượng nghị sĩ Chuck Schumer có nhiều cơ hội để trở thành thủ lĩnh phe đa số, còn vị trí thứ hai được cho sẽ thuộc về thượng nghị sĩ Brian Schatz.

Các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ cũng sẽ chọn ra lãnh đạo mới trước khi hết năm.

Duy trì ngân sách cho chính phủ hoạt động

Các cơ quan thuộc chính quyền liên bang chuẩn bị hết tiền hoạt động vào ngày 11.12, và có thể đóng cửa nếu quốc hội không tiếp tục thông qua việc chi ngân sách tạm thời.

Có khả năng quốc hội sẽ thông qua nghị quyết gia hạn ngân sách tạm thời, cho phép các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động đến đầu năm 2027.

Đến khi quốc hội khóa mới nhậm chức và thế đa số tại lưỡng viện về tay phe Dân chủ, Điện Capitol với thế đa số mới và chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải đàm phán để đạt thỏa thuận ngân sách cho phần còn lại của năm tài khóa kết thúc ngày 30.9.2027.

Đẩy nhanh việc phê chuẩn các thẩm phán

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ tập trung tìm cách phê chuẩn càng nhiều ứng viên thẩm phán do Tổng thống Trump đề cử càng tốt.

Mục tiêu là bổ nhiệm các thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ vào những vị trí có nhiệm kỳ suốt đời trước khi đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện.

Hiện có 4 vị trí thẩm phán còn khuyết tại các tòa phúc thẩm liên bang và khoảng 12 vị trí tại các tòa án cấp quận. Tổng thống Trump đã đề cử các ứng viên cho tất cả các vị trí trên, nhưng vẫn chờ được phê chuẩn.