Hơn 900.000 hộ mất điện do bão dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Cơn bão lớn, trải dài từ bang Missouri đến Massachusetts, đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho hơn 900.000 khách hàng trong dịp Lễ Tạ ơn, gây ngập lụt tại các cộng đồng ven biển, đồng thời khiến nhiều cây cầu và tuyến đường ở Bờ Đông phải đóng cửa, theo CNN.

Mực nước tại khu vực duyên hải miền trung Đại Tây Dương đã dâng lên mức cao kỷ lục, trong khi tuyết bao phủ nhiều nơi ở vùng Trung Tây trước khi di chuyển xuống phía nam.

Thời tiết xấu tại New York trong ngày Lễ Tạ ơn ẢNH: REUTERS

Hàng trăm chuyến bay tiếp tục bị hủy hoặc hoãn trong ngày 26.11 do thời tiết xấu ảnh hưởng đến giai đoạn di chuyển cao điểm trước Lễ Tạ ơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm, cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn của Hãng Macy's đã phải hoãn lại. Những người Mỹ vốn yêu thích truyền thống theo dõi sự kiện này qua truyền hình sẽ phải đợi đến ngày 28.11, trong khi người dân New York đã tận dụng khoảng thời gian đường phố vắng vẻ bất thường vào sáng 26.11 để dạo chơi.

Tổng thống Trump cáo buộc số liệu giả được công bố trước bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.11 cáo buộc các số liệu kinh tế được công bố trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3.11 là "giả", theo The Guardian.

Nhà lãnh đạo không đưa ra bằng chứng nhưng yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra. Đảng Cộng hòa của ông đã nhận thất bại nặng nề, mất thế đa số ở cả lưỡng viện quốc hội sau cuộc bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania gọi điện cho quân nhân để chúc mừng Lễ Tạ ơn từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 26.11 ẢNH: REUTERS

Trong một thông điệp trên mạng xã hội nhân dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ đã gửi lời chúc đến "ngay cả những người đã công bố các số liệu kinh tế giả ngay trước thềm bầu cử, rồi mới đính chính vào ngày hôm qua - chậm mất 3 tuần - cho thấy GDP thực tế đạt 4,3% thay vì 3,4%".

"Tại sao con số chính xác lại không được công bố trước cuộc bầu cử? Tôi yêu cầu phải mở một cuộc điều tra ngay lập tức về vấn đề này. Đây không phải là một sai sót nhỏ, mà là một sai sót nghiêm trọng và có chủ đích", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ, là đơn vị chịu trách nhiệm tính toán các số liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hai người Ý thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kuwait, Iran bác bỏ liên quan

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 26.11 cho biết 2 công dân nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Kuwait, quốc gia vùng Vịnh, theo CNN.

Ông Tajani nói rằng "một số UAV có nguồn gốc từ Iran đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Kuwait", trong đó có một "trạm phát hiện thuộc hệ thống phòng không, nơi 2 kỹ thuật viên người Ý từ Công ty quốc phòng Rheinmetall Italia (có trụ sở tại Rome) đang làm việc".

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết 2 công dân Ý đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV tại Kuwait ngày 26.11 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo rằng các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện và đối phó với một số UAV thù địch trong không phận Kuwait. Bộ này cáo buộc đây là hành động "gây hấn từ phía Iran" nhắm vào một "cơ sở trọng yếu", đồng thời cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đã làm bị thương 2 người khác, gồm một công dân Kuwait và một công dân Pakistan.

Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên cấp cao của các lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố: "Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn không thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự hay tấn công nào trong khu vực". Ông cho rằng đây là một chiến dịch "dàn dựng" nhằm mục đích làm gia tăng tình trạng mất an ninh trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ý Antonio Tajani, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Iran không liên quan và tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra.

Phát biểu với các phóng viên vào cuối ngày 26.11, ông Tajani cho biết chiếc UAV được sử dụng trong vụ tấn công là sản phẩm do Iran sản xuất. Khi đề cập việc ông Araghchi phủ nhận trách nhiệm của Iran, ông Tajani lưu ý rằng "có rất nhiều lực lượng dân quân thân Iran đang hoạt động trong khu vực này".