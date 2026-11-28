Mới đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấp phép cho SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng 1 triệu vệ tinh AI1 lên quỹ đạo để thiết lập một trung tâm dữ liệu có tên là Starmind, theo AFP. FCC gọi đây là quyết định tiên phong giúp thúc đẩy vai trò dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo giấy phép này, SpaceX phải bắt đầu đưa vệ tinh lên quỹ đạo muộn nhất là tháng 11.2033 và bổ sung dần cho đến năm 2040. Ông Musk từng cam kết sẽ phóng vệ tinh từ quý 4/2027 và gia tăng số lượng trong năm tiếp theo.

Ưu điểm của dự án

FCC và SpaceX cho rằng trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo sẽ giúp xử lý lượng dữ liệu khổng lồ phục vụ cho việc sử dụng dưới trái đất, đồng thời giúp khai thác tối đa nguồn năng lượng từ mặt trời. Theo những bên ủng hộ, ưu điểm của trung tâm dữ liệu trong không gian là khả năng tận dụng nguồn năng lượng liên tục từ mặt trời với chi phí vận hành và bảo trì rất thấp so với trung tâm dữ liệu trên mặt đất, vốn tiêu thụ lượng điện năng lớn. Hơn nữa, trung tâm dữ liệu không gian còn được cho là giúp giảm đáng kể tác động môi trường vì không cần nguồn nước để làm mát, không chiếm dụng quỹ đất và cũng không gây ô nhiễm tiếng ồn.

Ảnh đồ họa vệ tinh AI1 thuộc mạng lưới Starmind Ảnh: AFP

Lợi thế lớn của SpaceX so với các đối thủ là công ty này sở hữu các loại tên lửa đẩy riêng và đã thực hiện hàng trăm sứ mệnh. Theo AFP, SpaceX đã ký hợp đồng với NVIDIA để mua các bộ xử lý Vera Rubin thế hệ mới nhất, được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong không gian. Chòm vệ tinh trong mạng lưới Starmind sẽ hoạt động trong quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO), được bố trí gần nhau để đảm bảo kết nối liên tục. Bên cạnh đó, các vệ tinh Starmind sẽ liên lạc với mạng lưới vệ tinh phát internet từ quỹ đạo Starlink để chuyển tiếp dữ liệu về trái đất.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch FCC Brendan Carr nói rằng nước Mỹ đang dẫn dắt thế giới vào kỷ nguyên siêu trí tuệ (SI) và cho rằng các trung tâm dữ liệu sẽ đóng vai trò then chốt để duy trì vị thế dẫn đầu của Washington trong lĩnh vực này.

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Rào cản và tác động

Tuy nhiên, các nhà khoa học và chuyên gia trong ngành đã cảnh báo về những rào cản kỹ thuật và tài chính, cũng như bày tỏ lo ngại về tác động môi trường của trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Một trong những thách thức kỹ thuật chưa có lời giải là năng lực chống chịu bức xạ cao của các bộ xử lý trong không gian. Giới chuyên gia cũng đề cập khó khăn khi hoạt động trong môi trường nhiệt cực đoan, cũng như nguy cơ va chạm với các vật thể khác trong không gian.

AP dẫn lời nhà vật lý thiên văn người Mỹ Adam Becker cảnh báo các vụ phóng vệ tinh liên tục có thể gây ô nhiễm khí quyển. Đồng thời, mật độ dày đặc các vệ tinh trong quỹ đạo có nguy cơ gây va chạm, tạo ra "đám mây mảnh vỡ" đe dọa các vệ tinh quan trọng khác.

Hiệp hội Thiên văn học Mỹ (AAS) bày tỏ "vô cùng thất vọng và chán nản" về quyết định của FCC. AAS cho biết các vệ tinh trung tâm dữ liệu này có kích thước lớn hơn (do đó phản xạ ánh sáng mạnh và sáng hơn), lại có số lượng cực lớn nên sẽ gây ô nhiễm ánh sáng bầu trời đêm. Việc đặt chòm vệ tinh này ở LEO sẽ làm suy yếu khả năng quan sát, nghiên cứu vũ trụ của các nhà thiên văn học cũng như việc ngắm bầu trời đêm của người dân. Ngoài ra, AAS còn cho rằng dự án làm giảm hiệu quả và giá trị của hàng loạt cơ sở nghiên cứu, kính thiên văn mà chính phủ Mỹ đã đầu tư suốt nhiều thập niên qua. FCC nhấn mạnh dự án của SpaceX hoạt động đúng theo quy định về rác thải quỹ đạo của cơ quan, đồng thời nói rằng việc triển khai vệ tinh phục vụ lợi ích của công chúng.

Cuộc đua ngày càng nóng Theo AFP, bên cạnh SpaceX và chòm sao vệ tinh Starmind, Google đang theo đuổi sáng kiến riêng với tên gọi "Suncatcher", trong khi Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đã nộp đơn lên FCC cho "Dự án Sunrise". Một số công ty khởi nghiệp cũng đang tham gia cuộc đua, bao gồm Starcloud, hãng đã vận hành thành công bộ xử lý tiên tiến được gọi là GPU trên vệ tinh từ cuối năm 2025. Google cũng đã đạt được cột mốc đó vào tháng 10 vừa qua.