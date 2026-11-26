Tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, thông báo trên mạng xã hội X rằng mọi đứa trẻ ở Mỹ sẽ nhận được một cổ phiếu từ SpaceX và một cổ phiếu từ cá nhân ông.

Tỉ phú Elon Musk tại một sự kiện ở Washington D.C vào ngày 8.10 Ảnh: Reuters

SpaceX trước đó cho hay sẽ đóng góp một cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành cho mỗi Tài khoản Trump đang hoạt động, và cá nhân tỉ phú Musk sẽ đóng góp số lượng cổ phiếu tương đương với lượng cổ phiếu mà công ty quyên tặng.

Tài khoản Trump là một chương trình được thiết kế để cung cấp cho người Mỹ sinh từ năm 2025 đến năm 2028 cổ phần trên thị trường chứng khoán và giúp xây dựng tài sản từ khi còn nhỏ.

SpaceX chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu việc ông Musk quyên tặng cổ phiếu SpaceX có liên quan đến Tài khoản Trump hay không hoặc có đi kèm với thời gian hạn chế chuyển nhượng hay không.

Tại Mỹ có khoảng 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu mọi trẻ đều nhận được hai cổ phiếu SpaceX với giá đóng cửa 127,44 USD hôm 25.11, tổng trị giá thị trường của số cổ phiếu SpaceX được cam kết cho đi sẽ vào khoảng 18,35 tỉ USD.

Trong tháng trước, tỉ phú Musk cho hay ông sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX của mình cho mỗi đứa trẻ ở Mỹ. "Việc tặng cổ phiếu, vốn là cổ phần trong nền kinh tế tương lai, trực tiếp cho người dân là cách đúng đắn", ông viết trên X khi đó.

Hầu hết các nỗ lực từ thiện của ông Musk đều thông qua Quỹ Musk, được cho là nắm giữ hơn 14 tỉ USD tài sản.

Cũng trong tháng trước, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và chồng đã cam kết tặng một cổ phiếu SpaceX của họ cho mỗi đứa trẻ trong số hơn 2 triệu trẻ em theo sáng kiến Tài khoản Trump.