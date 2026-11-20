Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez ngày 19.11 cho biết ông nhận được thông tin tỉ phú Elon Musk đang triển khai dự án phát triển "một hoặc hai" hòn đảo ở Philippines, song không tiết lộ vị trí hay quy mô đầu tư.

"Theo những gì tôi được biết, ông Elon Musk thường xuyên đến đây một cách lặng lẽ vì ông ấy đang phát triển một hoặc hai hòn đảo", ông Romualdez nói, đồng thời nhận định đây là dấu hiệu cho thấy tỉ phú Mỹ đặc biệt quan tâm đến Philippines.

Tỉ phú Elon Musk phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 11.2.2025 ẢNH: AP

Ông Musk và các công ty của mình chưa bình luận về thông tin mua bán hoặc phát triển đảo tại Philippines.

Hiến pháp Philippines nhìn chung không cho phép người nước ngoài sở hữu đất đai, nhưng họ có thể thuê đất hoặc tham gia các dự án phát triển thông qua những thỏa thuận phù hợp với pháp luật, theo South China Morning Post.

Ông Romualdez còn cho hay máy bay riêng của ông Musk đã đến Manila khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18.11, trước khi tỉ phú Mỹ tiếp tục hành trình đến Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi diễn ra hội nghị APEC, theo Đài ABS-CBN.

Đại sứ Philippines cũng tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với ông Musk về các cơ hội kinh doanh. "Ông ấy rất yêu Philippines. Tôi đã trò chuyện với ông ấy và nhận thấy ông có hiểu biết khá sâu về đất nước này", ông Romualdez nói.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp của ông Musk liên tục mở rộng hiện diện tại Philippines. Dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX chính thức hoạt động từ đầu năm 2023, đưa Philippines trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai dịch vụ này.

Theo Philstar dẫn nghiên cứu của Công ty công nghệ Ookla (Mỹ), tính đến tháng 2.2026, Philippines là thị trường lớn thứ 6 của Starlink, chiếm khoảng 4,2% trong tổng số 9,2 triệu khách hàng toàn cầu.

Tháng 1.2026, Starlink tiếp tục mở rộng hoạt động thông qua hợp tác với nhà mạng Globe Telecom (Philippines), nhằm đưa kết nối vệ tinh đến những khu vực vùng sâu, vùng xa và thiếu hạ tầng viễn thông.

Trong lĩnh vực xe điện, Tesla gia nhập thị trường Philippines từ tháng 11.2024 và bán được 3.460 xe trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo trang ô tô Zigwheels, Tesla đứng thứ hai về doanh số xe thuần điện trong nhóm thương hiệu thuộc các hiệp hội ngành được thống kê tại Philippines.

Trước đó, ông Romualdez từng tiết lộ năm 2025, ông Musk được cho là quan tâm đến khả năng xây dựng cơ sở phóng của SpaceX tại đảo Mindanao.

