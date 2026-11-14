Mỹ tạm dừng khởi hành bay toàn quốc

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay đối với tất cả các chuyến bay trên toàn nước Mỹ do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các đài kiểm soát không lưu.

CNN dẫn lời một phát ngôn viên của FAA cho biết đang xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu, những đơn vị chịu trách nhiệm điều phối các chuyến bay trên khắp cả nước.

"Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố này", theo FAA.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 7.000 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Các máy bay đang trên không vẫn được phép hạ cánh, nhưng những chiếc đang ở trên mặt đất thì không thể cất cánh.

Hành khách chờ đợi bên trong nhà ga sau khi FAA ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc do các tình huống bất thường và vì lý do an toàn ngày 13.11 Ảnh: Reuters

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ với CNN rằng, theo báo cáo sơ bộ, đây không phải là một cuộc tấn công mạng. Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.

Trong những năm gần đây, FAA từng đưa ra các lệnh tương tự đối với từng hãng hàng không cụ thể do các vấn đề về liên lạc, thường kéo dài trong khoảng vài giờ hoặc ít hơn. Tuy nhiên, việc tạm dừng hoạt động trên quy mô toàn hệ thống trên phạm vi cả nước là trường hợp hiếm gặp hơn nhiều.

Vào tháng 1.2023, FAA đã ra lệnh tạm dừng hoạt động trên toàn quốc do các vấn đề với hệ thống thông báo cho phi hành đoàn (NOTAM), hệ thống cung cấp thông tin cho phi công về các mối nguy hiểm, những thay đổi tại cơ sở hạ tầng sân bay và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay.

Sự cố đó kéo dài chưa đầy hai giờ và vào thời điểm đó, đây được xem là lần đầu tiên hoạt động hàng không trên toàn quốc bị đình chỉ kể từ sau sự kiện khủng bố 11.9.2001, theo AFP sáng 14.11.

Tàu dầu đâm vào tàu du lịch đang neo đậu trên sông Mississippi

Theo thông tin từ hãng tàu và truyền thông địa phương, một tàu chở dầu đã va chạm với một tàu du lịch trên sông đang neo đậu tại New Orleans vào ngày 13.11 (giờ Mỹ).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu du lịch có khoảng 130 hành khách, khiến con tàu này bị chìm một phần, theo AFP sáng 14.11.

Phó thống đốc bang Louisiana (Mỹ), ông Billy Nungesser, chia sẻ qua điện thoại với WDSU (chi nhánh của Đài NBC) rằng ít nhất 12 người đã được cứu khỏi mặt nước, tuy nhiên ông chưa nắm được thông tin đầy đủ về chiến dịch cứu hộ.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp có mặt tại hiện trường sau khi một tàu chở dầu va chạm với một tàu chở khách của Hãng American Cruise Lines đang neo đậu trên sông Mississippi ở New Orleans ngày 13.11 Ảnh: Reuters

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy con tàu du lịch mang tên American Heritage thuộc sở hữu của hãng American Cruise Lines đã bị nghiêng trước khi nằm nghiêng hẳn trên vùng nước nông của sông Mississippi. Có thể thấy các hành khách đang ở trên boong tàu khi con tàu bắt đầu nghiêng đổ.

Trong một tuyên bố, Hãng American Cruise Lines xác nhận: "Tàu du lịch trên sông American Heritage của chúng tôi đã gặp va chạm khi đang neo đậu tại New Orleans".

Hãng cho biết thêm: "Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Chúng tôi vô cùng lo lắng cho tất cả những người có liên quan", nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của họ.

Sông Mississippi tại khu vực xảy ra vụ việc hiện đã bị đóng cửa đối với các phương tiện đường thủy. Nguyên nhân khiến tàu chở dầu Atlantic Asphalt va chạm với tàu du lịch (vốn đã neo đậu khoảng hai giờ trước đó) hiện vẫn chưa được làm rõ.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, giới chức cảng vụ, tuần duyên và các nhân viên y tế khẩn cấp đều đã có mặt tại hiện trường.

Microsoft đang khắc phục sự cố gián đoạn dịch vụ trên phạm vi toàn cầu

Microsoft cho biết lấy làm tiếc vì sự cố gián đoạn trên diện rộng đã gây ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng, các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn cầu, đồng thời khẳng định đã giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Theo The Guardian ngày 14.11, công ty cho biết sự cố này là một vấn đề kỹ thuật, không liên quan đến các cuộc tấn công mạng hay các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI), và họ đang tiếp tục khôi phục dần các dịch vụ.

Sự cố gián đoạn các dịch vụ của Microsoft kéo dài khoảng 18 giờ, trước khi các dịch vụ bắt đầu phục hồi vào tối 13.11. Microsoft cho biết họ đang khôi phục từng phần để đảm bảo quá trình khôi phục diễn ra ổn định.

Nga quyết định tiêu diệt 30% quần thể gấu nâu do các vụ gấu tấn công người

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga cho biết chính phủ nước này đã quyết định cho phép tiêu diệt tới 30% quần thể gấu nâu nhằm kiểm soát số lượng loài này, sau khi các vụ gấu tấn công khiến 36 người thiệt mạng trong năm nay, theo Reuters sáng 14.11.

Theo thông tin từ bộ này được hãng thông tấn RIA dẫn lại, quy định trên nhằm kiểm soát tốt hơn số lượng gấu nâu, giảm thiểu các vụ tấn công và đã được Bộ Tư pháp Nga chính thức ghi nhận.

RIA dẫn lời đại diện Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga cho biết: "Kể từ đầu năm đến nay, tại Nga đã ghi nhận hơn 12.000 trường hợp gấu nâu tiến gần đến khu vực có con người. Đã có 87 vụ tấn công xảy ra, khiến 36 người tử vong. Trước tình hình đó, quyết định được đưa ra là dỡ bỏ các hạn chế cũ và thiết lập hạn ngạch tối đa cho việc tiêu diệt gấu nâu ở mức 30% tổng số lượng cá thể tại mỗi khu vực".

Bản tin của RIA không nêu rõ thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch này cũng như thời hạn áp dụng quy định trên.