Chiến dịch toàn cầu bắt giữ hàng trăm tội phạm lợi dụng web tối

Chiến dịch TorNado được triển khai từ tháng 5.2025 đến tháng 10.2026, trong đó phần lớn các vụ bắt giữ diễn ra tại Mỹ (132 người), tiếp theo là Anh (59 người), Hungary (45 người), Đức (41 người), Pháp (23 người) và các nước khác. Lực lượng thực thi pháp luật tại 14 quốc gia đã tham gia vào chiến dịch này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche thông báo về chiến dịch TorNado Ảnh: Reuters

Europol cho biết chiến dịch này "đã làm nổi bật khả năng thích ứng ngày càng cao của các thị trường trên web tối, vốn tiếp tục biến đổi bất chấp các đợt triệt phá". Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Raia cho biết chiến dịch đã đối phó hoạt động buôn bán fentanyl cùng các loại ma túy chết người khác thông qua web tối. Theo ông, tình trạng ẩn danh trên web tối không còn là lá chắn cho tội phạm.

Tại châu Âu, lực lượng chức năng đã thu giữ gần một tấn ma túy bất hợp pháp, bao gồm amphetamine, ketamin, MDMA, cocaine và cần sa, cùng với 57 khẩu súng và hơn 60 triệu euro tiền mặt, tiền số. Tại Mỹ, hơn 4,8 tấn ma túy đã được tịch thu, cùng với 152 khẩu súng và 150 triệu euro tiền mặt và tiền số. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết TorNado là chiến dịch phối hợp liên cơ quan lớn nhất từ trước đến nay nhằm triệt phá các đối tượng mua bán ma túy trên web tối.