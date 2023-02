Tin tức thời tiết hôm nay 6.2.2023: Miền Bắc mưa, nồm đến khi nào?

Tin tức thời tiết hôm nay 6.2.2023, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết hiện nay, miền Bắc đang rơi vào mùa nồm, hiện tượng này còn duy trì liên tục, kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài nồm, ẩm, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ có mưa phùn, mưa rải rác ĐÌNH HUY

Theo ông Hưởng, ngoài nồm, ẩm, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ có mưa phùn, mưa rải rác; trạng thái này sẽ kéo dài trong suốt tuần tới (từ nay đến khoảng 11.2 - PV). Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ phổ biến dưới 23 độ C.

"Để tránh nồm, ẩm, người dân nên đóng kín cửa, ngăn không khí ẩm vào nhà. Nếu gia đình nào có điều kiện hơn thì bật điều hòa, sử dụng máy hút ẩm…", ông Hưởng nói.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu vực vùng núi sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía nam có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa, chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía bắc 23 - 26 độ C, phía nam 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ C, miền đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23 - 25 độ C.