Tin vui cho người mua nhà tại dự án Vinhomes Grand Park

Theo báo cáo từ Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản S - VIN2 Việt Nam đã mua lại bốn block chung cư từ Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh.

Trong đó, block A gồm 449 căn hộ và 13 cửa hàng, block B gồm 419 căn hộ và 13 cửa hàng, block C gồm 542 căn hộ và 14 cửa hàng, block D gồm 542 căn hộ và 16 cửa hàng. Trong đợt này, chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hai block là C và D.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) với diện tích 23.098 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, nguồn gốc nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tổ công tác 1645 đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hai block chung cư C và D

Đến năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM xác nhận nội dung đăng ký biến động góp vốn cho Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-VIN2 Việt Nam.

Đến nay, bốn block chung cư đã được nghiệm thu đủ điều kiện cho khách hàng vào ở là hai block C và D.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại khối C, D do Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản S - VIN2 Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng số căn hộ được giải quyết cấp sổ hồng đợt này gồm 1.084 căn hộ và 30 cửa hàng.