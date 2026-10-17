Tỉnh An Giang cho điều chuyển 322.000 m3 cát trong 1 ngày, là bất khả thi

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại TP.Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau.

Phó tổng thanh tra Lê Tiến Đạt ký ban hành kết luận thanh tra ẢNH: TTCP

Quyết định chỉ có hiệu lực 1 ngày, không khả thi

Theo kết luận thanh tra, để bổ sung nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, ngày 5.3.2026, UBND TP.Cần Thơ đã đề nghị tỉnh An Giang hỗ trợ, điều chuyển vật liệu cho đoạn tuyến qua địa bàn thành phố.

Ngày 30.3.2026, UBND tỉnh An Giang ban hành văn bản xác nhận điều chuyển nguồn cát. Tuy nhiên, văn bản chỉ có hiệu lực đến ngày hôm sau, trong khi khối lượng cát cần khai thác, vận chuyển lên tới khoảng 322.000 m³.

Thanh tra Chính phủ kết luận việc xác định thời hạn thực hiện chỉ còn đúng 1 ngày là không khả thi, ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn vật liệu phục vụ dự án và không thực hiện đúng quy định về điều tiết khoáng sản cho các công trình trọng điểm.

Trách nhiệm được xác định thuộc UBND tỉnh An Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan, kết luận nêu.

Không chỉ vướng mắc trong việc điều chuyển vật liệu giữa các địa phương, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra tình trạng một số doanh nghiệp được giao khai thác cát phục vụ cao tốc nhưng không bảo đảm công suất, không khai thác hết trữ lượng được cấp.

Điển hình là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, đơn vị khai thác mỏ MS05. Trong tổng trữ lượng 650.000 m³ cát được cấp, doanh nghiệp chỉ khai thác hơn 1.400 m³, đạt khoảng 0,23%.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH TMDV Hòa Tuấn, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ cát MS04 phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia.

Dù được nâng công suất khai thác lên 725.000 m³/năm, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp chỉ khai thác, cung cấp hơn 74.000 m³ cát cho các nhà thầu, tương đương hơn 10% công suất năm.

Số phương tiện hoạt động khai thác thực tế thường chỉ có 1 - 2 phương tiện mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với 8 - 10 phương tiện/ngày mà doanh nghiệp đề xuất trong hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh giấy phép.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn không chấp hành quyết định xử phạt 2,08 tỉ đồng của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đối với 2 hành vi: không thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý dù đã quá thời hạn; không thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài ra, công ty chưa nộp 800 triệu đồng tiền thuê đất, còn hơn 1,2 tỉ đồng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phát sinh trong sáu tháng đầu năm 2026 chưa nộp.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện doanh nghiệp kê khai thiếu tổng cộng 1.408 m³ cát, dẫn đến thiếu số tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp ngân sách.

Đến ngày 23.7.2026, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp tại mỏ MS04.

Loạt kiến nghị từ Thanh tra Chính phủ

Từ những tồn tại đã chỉ ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Thuế thành phố rà soát, truy thu số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường còn thiếu đối với Công ty TNHH TMDV Hòa Tuấn, đồng thời thu tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế quá hạn, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Đối với mỏ MS04 đã bị thu hồi giấy phép, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khẩn trương bố trí nguồn vật liệu thay thế, bảo đảm cát san lấp phục vụ tiến độ dự án thành phần 4.

Với tỉnh An Giang, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thực hiện điều tiết nguồn cát dư thừa cho các công trình trọng điểm, đẩy nhanh thủ tục nâng trữ lượng, cấp phép khai thác đá tại các mỏ Núi Dài và Trà Đuốc Lạn để đáp ứng nhu cầu vật liệu.

Bộ Công thương được kiến nghị nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản không đạt công suất được cấp, nhằm có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp vi phạm.