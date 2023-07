Tình bạn giữa Tony Bennett và Lady Gaga

Ca sĩ huyền thoại Tony Bennett, nổi tiếng với ca khúc I Left My Heart in San Francisco đã qua đời hôm 21.7 ở tuổi 96. Cùng nhìn lại tình bạn giữa ông và nữ ca sĩ Lady Gaga.

Lady Gaga được biết đến nhiều nhất từ năm 2010 với các bản hit như Poker Face, album Artpop. Trong khi Tony Bennett đã bước sang tuổi 80 khi cả hai gặp nhau.

Tình bạn kéo dài nhiều năm giữa Tony Bennett và Lady Gaga là điều hiếm thấy CNN

Bennett và Lady Gaga nhanh chóng trở thành bạn bè và cộng tác thân thiết với nhau. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ này cho đến khi Bennett qua đời. Họ đã cùng nhau thu âm 2 album: Cheek to Cheek (2014) và Love for Sale (2021). Hai nghệ sĩ đều giành giải Grammy - Album giọng hát pop truyền thống hay nhất.

"Tony là một trong những người tôi yêu thích nhất và tôi yêu ông bằng cả trái tim mình. Khó nói tôi đã học được bao nhiêu điều từ ông cũng như cảm giác được hát cùng một huyền thoại trong nhiều năm như thế nào", Lady Gaga nói với phóng viên Zoe Ball của BBC Radio 2 vào năm 2021.

Tony Bennett thường gọi Lady Gaga là "quý cô", ca ngợi tài năng và tình bạn với cô trong nhiều năm. Bennett luôn khen ngợi nữ ca sĩ, gọi cô là "nghệ sĩ nhạc jazz tuyệt vời".

Ông yêu mến Gaga vì chính con người cô, với sở thích diện những bộ trang phục lộng lẫy và đội tóc giả bới cao chót vót.

Cả hai cùng phát hành 2 album CNN

"Ông không bao giờ nói: 'Cô phải cởi bỏ tất cả những bộ trang phục điên rồ và chỉ hát thôi' mà chỉ khuyên: 'Hãy là chính mình'", Lady Gaga nói với Parade vào năm 2014.

Sau khi phát hành đĩa đơn đầu tiên cùng nhau - bản hit The Lady is a Tramp vào năm 2011 - họ bắt đầu lên kế hoạch cho album đầu tiên Cheek to Cheek.

Giữa 2 album solo tiếp theo của Lady Gaga là Joanne (2016) và Chromatica (2020), cô và Bennett thu âm album thứ hai Love for Sale nhưng đến năm 2021 mới phát hành. Album thu âm sau khi Bennett được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, điều mà gia đình ông không tiết lộ cho đến năm 2021.

Ngay cả sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, Bennett vẫn tiếp tục biểu diễn, xuất hiện cùng Lady Gaga tại Radio City Music Hall vào năm 2021 để quảng bá Love for Sale.

Lady Gaga cho biết trong buổi diễn tập tại sự kiện này là không chắc liệu Bennett có nhớ tên cô hay không do mắc bệnh. Nhưng ông vẫn biểu diễn và hầu như không quên lời bài hát nào.