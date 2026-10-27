Tình bạn lâu năm giữa George Clooney và Brad Pitt đã rạn nứt?

George Clooney và Brad Pitt từ lâu được xem là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng của Hollywood. Cả hai từng nhiều lần hợp tác trên màn ảnh, đặc biệt trong loạt phim Ocean's, đồng thời công khai ủng hộ nhau trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, theo OK! Magazine, mối quan hệ giữa hai tài tử gần đây được cho là không còn khăng khít như trước.

George Clooney và Brad Pitt từng được xem là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng của Hollywood, với mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ Ảnh: Reuters

Đời tư phức tạp của Brad Pitt khiến mối quan hệ dần xa cách

Nguồn tin của OK! Magazine cho biết George Clooney đã trở nên thận trọng hơn trong mối quan hệ với Brad Pitt giữa lúc những tranh cãi liên quan đến cuộc hôn nhân trước đây của nam diễn viên Fight Club với Angelina Jolie tiếp tục được chú ý.

Brad Pitt vẫn nhận được lời mời tham dự The Albies, lễ trao giải thường niên do George Clooney và Amal Clooney tổ chức thông qua quỹ Clooney Foundation for Justice. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng việc mời Brad Pitt từng được cân nhắc khá kỹ vì có lo ngại sự xuất hiện của anh có thể khiến dư luận mất tập trung vào mục đích chính của sự kiện. Theo nguồn tin, George Clooney và Amal Clooney đã trao đổi nhiều về vấn đề này trước khi quyết định gửi lời mời. Một trong những lý do là họ không muốn những đồn đoán về bất hòa giữa George Clooney và Brad Pitt lấn át các hoạt động của quỹ. Dù vậy, nguồn tin nhận định mối quan hệ giữa hai tài tử hiện không còn gần gũi như trước.

Một yếu tố khác được cho là tác động đến tình bạn giữa George Clooney và Brad Pitt là cuộc sống và công việc hiện tại của George Clooney bên người vợ Amal Clooney, luật sư chuyên về nhân quyền. Theo một nguồn tin khác, dù George Clooney và Brad Pitt từng có một tình bạn đặc biệt trong nhiều thập kỷ, hai người hiện ở những giai đoạn rất khác nhau của cuộc đời, với trách nhiệm và những ưu tiên riêng.

Các hoạt động liên quan đến nhân quyền cùng Amal Clooney ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của George Clooney. Nam diễn viên cũng được cho là đặc biệt coi trọng uy tín của Clooney Foundation for Justice. The Albies, chương trình do quỹ sáng lập, được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức chấp nhận rủi ro lớn để đấu tranh cho công lý.

Nguồn tin cho rằng vì tính chất công việc này, George Clooney ý thức rõ những vấn đề có thể phát sinh từ các tranh cãi xoay quanh đời tư của Brad Pitt. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa anh hoàn toàn quay lưng với người bạn lâu năm. "George hoàn toàn có thể quan tâm đến Brad, đồng thời nhận thức rằng những tranh cãi trong đời tư của Brad đặt ra những câu hỏi khó đối với một người có vợ là luật sư nhân quyền", nguồn tin nói.