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Thế giới

Tỉnh bang Canada muốn kiện OpenAI sau vụ xả súng

H.G
H.G

Chính quyền tỉnh bang British Columbia của Canada ngày 7.7 thông báo đang chuẩn bị khởi kiện OpenAI vì công ty đã không trình báo những nội dung khả nghi trên tài khoản ChatGPT của hung thủ trong vụ xả súng hồi tháng 2, theo AFP.

 Tháng 6.2025, OpenAI đã khóa tài khoản ChatGPT của người dùng tên Jesse Van Rootselaar (18 tuổi) sau khi phát hiện người này thực hiện những nội dung tìm kiếm và thảo luận về các kịch bản bạo lực nghiêm trọng. Đến tháng 2 năm nay, Van Rootselaar nổ súng giết chết 8 người tại nhà riêng và một trường học tại thị trấn Tumbler Ridge của British Columbia.

Trong khi các gia đình nạn nhân đã đâm đơn kiện OpenAI lên tòa án bang California (Mỹ), chính quyền British Columbia xác nhận đang chuẩn bị một vụ kiện khác và đã chọn được luật sư tại Canada lẫn California.

Tổng chưởng lý tỉnh bang Niki Sharma cho biết British Columbia muốn truy cứu trách nhiệm đối với OpenAI và những người có thẩm quyền vì không báo cáo cho lực lượng hành pháp về những câu lệnh đáng báo động đã được hung thủ nhập lên tài khoản ChatGPT trước khi thảm kịch xảy ra.

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