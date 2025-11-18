Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tình báo Anh cảnh báo các nghị sĩ về gián điệp Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
18/11/2025 21:23 GMT+7

Cơ quan an ninh - phản gián MI5 của Anh đã cảnh báo các nghị sĩ về những nỗ lực của điệp viên Trung Quốc nhằm thu thập thông tin và gây ảnh hưởng đến hoạt động.

Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và người đồng cấp của ông tại Thượng viện Anh ngày 18.11 đã gửi đến các nghị sĩ một "cảnh báo gián điệp" mới do cơ quan phản gián MI5 ban hành, nhắc nhở về mối đe dọa từ các điệp viên Trung Quốc.

Tình báo Anh cảnh báo các nghị sĩ về gián điệp Trung Quốc - Ảnh 1.

Trụ sở Cơ quan An ninh Anh (MI5) tại London hồi năm 2015

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, ông Hoyle cho biết Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đang "tích cực tiếp cận" các nhà lập pháp Anh với ý đồ "thu thập thông tin và đặt nền móng cho các mối quan hệ lâu dài, thông qua các trang web kết nối chuyên nghiệp, các đại lý tuyển dụng và cố vấn".

Trong cảnh báo mới, ông Hoyle nói rằng có 2 cá nhân đã hành động cho chính phủ Trung Quốc để nhắm đến các nghị sĩ, tiếp cận họ thông qua trang kết nối LinkedIn. MI5 phát cảnh báo vì hoạt động này "có chủ đích và rộng khắp", ông Hoyle nói.

Danh tính hai người được nêu ra là bà Amanda Qiu và bà Shirly Shen, theo AP. Cảnh báo cho biết còn nhiều hồ sơ tương tự cũng đang làm bình phong cho hoạt động gián điệp.

Cảnh báo được đưa ra sau khi giới công tố viên Anh hồi tháng 9 từ bỏ việc xét xử hai công dân nước này về cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Các công tố viên cho rằng chính phủ Anh không cung cấp đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Vào tháng 10, MI5 cho biết các gián điệp Trung Quốc đã tạo những quảng cáo việc làm giả mạo nhằm dẫn dụ giới chuyên gia Anh cung cấp thông tin. Hàng ngàn quảng cáo khả nghi đã được đăng lên các nền tảng việc làm trực tuyến.

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin mới nhất.

Khám phá thêm chủ đề

Gián điệp gián điệp Trung Quốc MI5 nghị sĩ anh
Xem thêm bình luận