Tính cách của 'vua phim cương thi' Lâm Chánh Anh qua lời kể từ đồng nghiệp

Lâm Chánh Anh được xem là người tiên phong mở ra kỷ nguyên phim cương thi, đưa thể loại này lên tầm cao mới với dấu ấn riêng không thể thay thế. Dù ông đã rời xa cõi đời 28 năm, nhưng trong lòng khán giả, cái tên Lâm Chánh Anh vẫn luôn là "linh hồn" bất diệt của dòng phim này.

Từ võ sư đóng thế đến huyền thoại phim cương thi

Theo lời kể của bạn gái cũ Uyển Quỳnh Đan, Lâm Chánh Anh là người chính trực, sống ngay thẳng và giữ chữ tín. Chính tính cách "nói được làm được", cùng bản lĩnh thép của ông khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ.

Lâm Chánh Anh trong hình tượng kinh điển của dòng phim cương thi với kiếm gỗ và áo bào đạo sĩ ẢNH: SOHU

Nam diễn viên Tiền Tiểu Hào - đồng nghiệp thân thiết với Lâm Chánh Anh, từng nhận xét: "Lâm Chánh Anh là người không bao giờ chịu thua, yêu ghét rõ ràng. Với những người quý mến, anh ấy luôn âm thầm chăm sóc, giống như một người anh cả trong gia đình".

Ngay cả Lý Tiểu Long, vốn nổi tiếng khắt khe trong công việc, cũng hết lời khen ngợi ông: "Có lần tôi đấu với Lâm Chánh Anh, dù bị hạ gục nhiều lần, anh ấy vẫn kiên trì đứng dậy. Chính sự không khuất phục đó khiến tôi vô cùng nể trọng".

Nhờ tinh thần ấy, Lâm Chánh Anh nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của Lý Tiểu Long và cả hai trở thành những người bạn thân thiết.

Sinh năm 1952 trong một gia đình nghèo khó tại Hồng Kông, Lâm Chánh Anh chỉ học đến lớp 2 tiểu học rồi nghỉ học sớm. Năm 1963, ông gia nhập Học viện Kinh kịch Xuân Thu và trở thành đệ tử của nghệ sĩ Phấn Cúc Hoa.

Với sự khổ luyện, ông có vai diễn đầu tiên trong vở Bãi biển trắng. Tuy nhiên, duyên với kinh kịch không dài, năm 17 tuổi, ông được giới thiệu vào hãng phim Thiệu Thị làm võ sư đóng thế. Thậm chí, ông từng làm thế thân cho minh tinh Trình Phối Phối trong các cảnh hành động.

Sau đó, Lâm Chánh Anh chuyển sang hãng Gia Hòa, nơi định mệnh đưa ông gặp Lý Tiểu Long. Ông vừa là võ thuật chỉ đạo, vừa tham gia diễn xuất trong phim Đường Sơn đại huynh, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc trên phim trường cho thấy sự tận tâm của Lâm Chánh Anh với từng vai diễn hành động ẢNH: SOHU

Trong giai đoạn tiếp theo, Lâm Chánh Anh gắn bó với nhiều dự án kinh điển của Lý Tiểu Long như Tinh võ môn, Mãnh long quá giang, Long tranh hổ đấu. Tình bạn giữa hai người gắn bó sâu đậm cho đến khi Lý Tiểu Long qua đời, để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Cuối thập niên 1970, Lâm Chánh Anh gia nhập Hồng Gia Ban của Hồng Kim Bảo và nhanh chóng trở thành trụ cột. Được khuyến khích tiến ra trước ống kính, năm 1980 ông tham gia Quỷ đả quỷ và để lại ấn tượng mạnh.

Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 1985 với siêu phẩm Cương thi tiên sinh. Hình ảnh đạo sĩ áo vàng, tay cầm kiếm gỗ đã trở thành biểu tượng gắn liền với ông. Bộ phim đạt doanh thu hơn 20 triệu đô la Hồng Kông chỉ sau 28 ngày công chiếu, đồng thời đem về cho ông nhiều đề cử tại những giải thưởng điện ảnh danh giá.

Sau thành công này, hàng loạt phim như Gia tộc cương thi, Thiên sứ bắt ma, Nhất my đạo nhân… ra đời, khẳng định vị thế "ông vua phim cương thi" không thể thay thế của Lâm Chánh Anh.

Bi kịch đời tư và mối tình dang dở

Sự nghiệp thăng hoa nhưng đời sống cá nhân lại nhiều sóng gió. Sau khi ly hôn với người vợ đầu Trịnh Băng Băng, Lâm Chánh Anh giành quyền nuôi con và dồn tâm huyết cho sự nghiệp. Đến giữa thập niên 1990, ông bén duyên với nữ diễn viên Uyển Quỳnh Đan trong quá trình hợp tác Cương thi đạo trưởng.

Lâm Chánh Anh từng có mối tình sâu đậm với nữ diễn viên Uyển Quỳnh Đan ẢNH: SOHU

Theo lời kể của Uyển Quỳnh Đan, Lâm Chánh Anh là người đem lại cho bà cảm giác an toàn tuyệt đối. Dù biết ông từng có vợ con, Uyển Quỳnh Đan vẫn quyết tâm ở bên. Hai người chính thức hẹn hò năm 1996, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi chỉ một năm sau, Lâm Chánh Anh bị chẩn đoán mắc ung thư gan.

Trong suốt thời gian ông lâm bệnh, Uyển Quỳnh Đan vẫn kiên quyết ở lại, tận tình chăm sóc ông cho đến những ngày cuối đời.

Tang lễ giản dị của Lâm Chánh Anh năm 1997, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè và khán giả ẢNH: SOHU

Ngày 8.11.1997, Lâm Chánh Anh qua đời tại Bệnh viện St. Teresa, hưởng dương 45 tuổi. Tang lễ được tổ chức giản dị theo nguyện vọng của ông, với sự có mặt của gia đình, bạn bè và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Lâm Chánh Anh sau đó được hỏa táng và an táng tại Mỹ.

Sau đám tang, từng có lời đồn rằng trong lúc hạ huyệt, một đàn bướm đen bay quanh quan tài và chỉ rời đi khi lễ tang kết thúc. Nhiều người tin đó là linh hồn ông hóa thành.

Dù những lời đồn còn nhiều tranh cãi, một điều chắc chắn là Lâm Chánh Anh đã để lại dấu ấn không phai trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông. Với khán giả, ông mãi là "vua phim cương thi" - biểu tượng của tinh thần kiên cường và cống hiến trọn đời cho nghệ thuật.