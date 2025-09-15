Tình cũ bất lực vì không thoát khỏi cái bóng của Lý Tiểu Long

Miêu Khả Tú là mỹ nhân duy nhất có nụ hôn màn ảnh với Lý Tiểu Long đồng thời được cho là người tình của huyền thoại võ thuật này ẢNH: HK01

Miêu Khả Tú từng có cơ hội hợp tác cùng Lý Tiểu Long trong hàng loạt tác phẩm: Đường Sơn đại huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh long quá giang. Quá trình tiếp xúc, làm việc chung khiến họ được cho là đã nảy sinh tình cảm dù thời điểm đó, huyền thoại võ thuật Hoa ngữ đã có gia đình. Nữ diễn viên kỳ cựu từng tâm sự bà không có ý tiếp cận đàn ông đã có vợ, từng cố kiềm chế cảm xúc nhưng không thể và họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Giờ đây, Lý Tiểu Long đã ra đi hơn 50 năm, Miêu Khả Tú cũng đã ngoài 70 tuổi, có cuộc sống bình lặng bên Canada.

Theo HK01 hôm 14.9, gần đây nghệ sĩ 73 tuổi hiếm hoi nhận lời phỏng vấn một chương trình của đài RTHK và có những chia sẻ xoay quanh mối quan hệ với Lý Tiểu Long. Khi được hỏi liệu bây giờ còn nhớ đến cố nhân không, bà Miêu chia sẻ: "Chắc chắn người nhớ anh ấy không chỉ có mình tôi mà cả thế giới đều nhớ. Tôi không chắc lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy nhưng xung quanh tôi lúc nào cũng có người nhắc tên anh ấy. Có lúc tôi thậm chí còn lẩm bẩm trách anh ấy trong lòng". Nói đến việc bà luôn được nhắc đến bên cạnh cái tên Lý Tiểu Long, sao phim Tinh Võ Môn cười bất lực: "Tôi tránh không thoát, mãi mãi không gỡ ra được".

Miêu Khả Tú (trái) trong lần xuất hiện gần đây ẢNH: FACEBOOK

Miêu Khả Tú chia sẻ câu nói của Lý Tiểu Long khiến bà ấn tượng mãi: "Anh ấy từng nói con người nhất định phải có ego, tức là phải có cái tôi". Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người thích sống theo ý mình, thời trẻ lại ngang bướng, nhiều lần làm cha mẹ buồn lòng, dường như gián tiếp nhắc đến mối quan hệ với huyền thoại võ thuật. "Cha mẹ là những người duy nhất mà tôi cảm thấy có lỗi. Khi đó tin đồn lan tràn khắp nơi, chắc chắn họ đều đã nghe thấy, nhưng họ chưa từng trách tôi nửa lời. Năm ấy tôi quá ngang bướng, cũng chẳng nghĩ đến việc giải thích với họ. Giờ nghĩ lại, áp lực mà họ phải chịu có lẽ còn nặng nề hơn tôi rất nhiều", bà bộc bạch.

Miêu Khả Tú không muốn nhắc lại chuyện của Lý Tiểu Long

Miêu Khả Tú không muốn chia sẻ quá nhiều về Lý Tiểu Long ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về việc cách đây ít lâu, cái chết của Lý Tiểu Long lại được đem ra "mổ xẻ" trong một chương trình truyền hình, Miêu Khả Tú cho biết bạn bè có gửi cho bà nhưng bà không xem. "Tôi nghĩ chuyện đã qua lâu rồi, có những điều không cần phải nói thêm nữa. Chẳng lẽ cứ nói mãi thì anh ấy sẽ sống lại hay sao?", bà nói. Tuy vậy, bóng hồng nổi tiếng một thời thừa nhận bản thân vẫn có chút tò mò: "Tôi vốn cũng hay nghe ngóng tin tức, nguyên nhân cái chết của ai đó tôi cũng muốn biết, huống chi là một nhân vật huyền thoại như Lý Tiểu Long?".

Năm 1973, Lý Tiểu Long qua đời tại nhà của người tình là Đinh Bội, khiến nữ diễn viên hứng chịu nhiều chỉ trích suốt mấy chục năm qua. Nhắc đến chuyện này, Miêu Khả Tú bộc bạch: "Đinh Bội thật sự rất đáng thương, rất oan ức! Tôi không phải nói vậy vì thương hại đâu. Khi đó cô ấy mới 26 tuổi, trải qua cú sốc như vậy chắc chắn là đòn giáng nặng nề". Bà nói thêm rằng tuy từng quen biết Đinh Bội nhưng hiện hai người không giữ liên lạc.

Ngoài ra, Miêu Khả Tú tiết lộ gia đình Lý Tiểu Long từng có ý định thực hiện một chương trình đặc biệt và mời mình tham gia, nhưng cuối cùng bà đã từ chối.

Miêu Khả Tú thỉnh thoảng về Hồng Kông đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Miêu Khả Tú (tên thật là Trần Vịnh Nhàn) sinh năm 1952, bà là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1970 với thể loại võ thuật, cổ trang. Ngoài những tác phẩm hành động ăn khách đóng cùng Lý Tiểu Long, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Thiên tằm biến, Long quyền, Tân tinh võ môn… Những năm qua, bà lẻ bóng, sống kín tiếng ở Canada, dẫn chương trình radio, thỉnh thoảng góp mặt trong một số bộ phim.

Ngoài mối quan hệ gây bàn tán với Lý Tiểu Long, Miêu Khả Tú từng hẹn hò với nam diễn viên Kha Tuấn Hùng khi tài tử đã có gia đình, từ đó chịu nhiều điều tiếng.