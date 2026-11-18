Sáng 18.11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố quyết định công nhận các chức danh, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Thế Phước, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; anh Hà Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quyết định cho chị Dương Thị Vui ẢNH: TỈNH ĐOÀN LÀO CAI

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy, đã trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; công nhận anh Lê Hà Khương Anh giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy chúc mừng hai cán bộ được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, đề nghị các anh, chị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại hội nghị ẢNH: TỈNH ĐOÀN LÀO CAI

Anh Nguyễn Kim Quy cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Đổi mới từ tư duy đến cách làm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Dương Thị Vui bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Chị khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước những kỳ vọng về đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Theo chị Dương Thị Vui, trong giai đoạn Lào Cai bước vào thời kỳ phát triển mới, tổ chức Đoàn đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi cán bộ Đoàn, đặc biệt là người đứng đầu, phải chủ động, quyết liệt hơn trong công việc; đổi mới từ tư duy đến cách làm, hướng mạnh về cơ sở, lấy thanh niên làm trung tâm và hiệu quả thực tế làm thước đo.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đoàn thành kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.