'Tinh hà say hi' vướng nghi vấn đạo nhạc, nhà sản xuất lên tiếng

Tiết mục mở màn Live Stage 1 - Xoay vòng do HURRYKNG, JSOL, CONGB và Vương Bình vướng nghi vấn đạo nhạc Ảnh: NSX

Tập 2 Tinh hà say hi phát sóng tối 11.7 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều lời khen dành cho chất lượng âm thanh và phần dàn dựng sân khấu của các tiết mục, chương trình cũng vướng nghi vấn đạo nhạc khi ca khúc Xoay vòng của đội HURRYKNG bị cho là có nhiều điểm tương đồng với Nerves (ca khúc do DPR IAN phát hành năm 2021).

Trên Threads, TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản đăng tải các đoạn cắt ghép giữa hai ca khúc, cho rằng Xoay vòng và Nerves có nhiều điểm tương đồng về vòng hòa thanh, phần trống, riff guitar cũng như bầu không khí alternative rock. Từ đó, một bộ phận khán giả đặt nghi vấn ca khúc sử dụng "type beat" có nhiều nét giống với sản phẩm của DPR IAN.

Trước những nghi vấn này, hôm 13.7, NSX chính thức lên tiếng khẳng định Xoay vòng được đội ngũ sáng tạo xây dựng độc lập, không sao chép giai điệu từ bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào.

Theo hồ sơ do producer cung cấp, quá trình sản xuất có sử dụng một số tài nguyên âm thanh thương mại đã được mua bản quyền và cấp phép từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Video bóc tách các lớp âm thanh trong beat Xoay vòng do producer KADO thực hiện

Phía NSX cho biết đã trực tiếp làm việc với producer Đỗ Cẩm Khang (KADO) - người sản xuất chính phần beat của Xoay vòng để rà soát toàn bộ quá trình thực hiện bản phối.

Trong video được công bố, KADO lần lượt tách từng lớp âm thanh trong dự án sản xuất để khán giả theo dõi, sau đó đặt riêng phần trống của Nerves và Xoay vòng cạnh nhau để đối chiếu. Producer này tiếp tục so sánh các lớp âm thanh còn lại trước khi phát toàn bộ bản phối hoàn chỉnh và cho rằng hai ca khúc có sự khác biệt rõ ràng; đồng thời cho biết chương trình hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu liên quan đến quá trình sáng tạo và sản xuất ca khúc để phục vụ cho việc xác minh khi cần thiết.

Phía chương trình khẳng định luôn tôn trọng những phân tích chuyên môn có cơ sở và các phản biện thiện chí từ khán giả. Đối với những hành vi bị cho là cố tình phát tán thông tin sai sự thật, quy chụp hoặc xúc phạm, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nghệ sĩ, ê kíp sản xuất và doanh nghiệp, chương trình sẽ thu thập chứng cứ, lập vi bằng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Fanpage tố Xoay vòng đạo nhạc lên tiếng xin lỗi

Trước khi NSX chính thức lên tiếng, hai producer tham gia sản xuất ca khúc là Minsicko và KADO đã lần lượt đưa ra phản hồi. Minsicko cho biết anh là người thực hiện bản beat demo đầu tiên của Xoay vòng trước khi các nghệ sĩ chia đội, đồng thời nhấn mạnh đây không phải phiên bản cuối cùng được sử dụng trên sân khấu. Nam producer cũng đăng tải hình ảnh project sản xuất và mong khán giả không tiếp tục chất vấn mình về những phần việc không thuộc phiên bản phát sóng.

Trong khi đó, KADO công bố đoạn video ghi lại project sản xuất của Xoay vòng, lần lượt mở từng lớp âm thanh trong bản phối, bao gồm cả phần guitar đang bị đặt lên bàn cân so sánh với riff guitar của Nerves. Động thái này tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đoạn video giúp công chúng có thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất, trong khi số khác vẫn mong ê kíp giải thích chi tiết hơn về quá trình phát triển từ bản demo đến phiên bản hoàn chỉnh.

Fanpage V-Dreamers - DPR IAN Vietnam Fanpage trước đó từng có bài biết phân tích sự tương đồng giữa Nerves và Xoay vòng đã công khai viết bài xin lỗi Ảnh: CHỤP Từ fanpage

Đáng chú ý, trưa 13.7, sau khi hai producer lên tiếng, V-Dreamers - DPR IAN Vietnam Fanpage, một trong những fanpage từng đăng tải bài viết đặt nghi vấn về sự tương đồng giữa Nerves và Xoay vòng, đã công khai xin lỗi. Ban quản trị fanpage cho biết sau khi tiếp nhận phản hồi từ KADO và Minsicko, họ nhận thấy bản thân đã quá nóng vội khi đăng tải những bài viết bày tỏ nghi vấn.

Fanpage gửi lời xin lỗi trực tiếp đến hai producer vì những bài đăng đã ảnh hưởng đến tinh thần sáng tạo cũng như quá trình sản xuất của họ. Đồng thời, trang cũng gửi lời xin lỗi đến bốn nghệ sĩ biểu diễn gồm HURRYKNG, JSOL, CONGB và Vương Bình, ê kíp sản xuất, chương trình Tinh hà say hi, cộng đồng người hâm mộ và khán giả yêu âm nhạc. Sau đó, một số tài khoản cá nhân từng đăng bài cáo buộc Xoay vòng đạo nhạc cũng lần lượt gỡ bỏ nội dung và lên tiếng xin lỗi.