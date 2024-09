Tình hình cấp cứu, khám chữa bệnh, dịch bệnh sởi 4 ngày nghỉ lễ 2.9 tại TP.HCM

Ngày 4.9, Sở Y tế TP.HCM báo cáo tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2024.

Theo báo cáo, trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 (từ 31.9 đến 3.9), các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tiếp nhận 152.733 lượt khám chữa bệnh, tăng 14% so với cùng kỳ. Số người bệnh điều trị nội trú là 20.045 người.

Số trường hợp khám ngoại trú, nội trú đều tăng dẫn đến số lượt bệnh nặng, tiên lượng tử vong và số trường hợp tử vong cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Số bệnh nhân tử vong là 50 người (tử vong nội viện 28 người và tử vong trước nhập viện 22 người), trong đó tử vong nội viện do tai nạn giao thông là 1 người, còn lại tử vong do các nguyên nhân khác.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, số trường hợp đến khám bệnh do tai nạn giao thông là 1.179 lượt, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2023 và số ca tử vong cũng giảm (năm 2023 có 2 ca, năm 2024 có 1 ca).

Trong các ngày nghỉ lễ, TP.HCM vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi tại 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức và 5 bệnh viện tuyến thành phố.

Sau 4 ngày triển khai chiến dịch, toàn TP.HCM đã tiêm được cho 16.907 trẻ, trong đó có 115 trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm tại bệnh viện. Đợt này cũng có 27 nhân viên y tế được tiêm vắc xin phòng sởi.

Trong 4 ngày qua, TP.HCM ghi nhận 46 ca bệnh sởi có địa chỉ ở TP.HCM. Như vậy, tính đến ngày 3.9, TP.HCM ghi nhận 503 ca bệnh sởi đang sinh sống trên địa bàn (255 ca xác định, 248 ca lâm sàng), có 128 ca đang điều trị tại bệnh viện (64 ca có địa chỉ ở TP.HCM; 64 ca có địa chỉ ở tỉnh) và có 3 ca tử vong (2 ca có địa chỉ ở TP.HCM; 1 ca có địa chỉ ở tỉnh).

Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, trong 4 ngày nghỉ lễ tiếp nhận cấp cứu 1.201 ca cấp cứu, tăng 13,7% so với cùng kỳ 2023; trong đó có 161 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 44 ca tai nạn sinh hoạt , 12 ca đả thương... và 180 ca phải mổ cấp cứu. Số lượng máu sử dụng là 496 đơn vị.