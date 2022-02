Tình hình Covid-19 hôm nay 12.2: TP.HCM sắp ngưng trung tâm hồi sức Covid-19 lớn nhất nước

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 27.302 ca mắc Covid-19 trong nước. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 11.2 đến 16 giờ hôm nay, ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 2.981 ca, Nam Định 1.842 ca, Hải Dương 1.681 ca, Nghệ An 1.550 ca, Hải Phòng 1.394 ca... Các tỉnh có số mắc mới dưới 100 ca: Lai Châu 95 ca, Bắc Kạn 85 ca, Cà Mau 84 ca, Vĩnh Long 71 ca, Bình Dương 69 ca…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh giảm 645 ca, Bắc Giang giảm 390 ca, Đắk Lắk giảm 311 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nam Định tăng 555 ca, Gia Lai tăng 525 ca, Phú Yên tăng 285 ca. Hôm nay có 6.270 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua ghi nhận 78 ca tử vong, trong đó, TP.HCM 3 (2 ca chuyển đến từ An Giang và Tiền Giang), Hà Nội 18 ca, Đồng Nai 7 ca, Bến Tre 5 ca…

Dưới 1.000 ca F0 điều trị mỗi ngày, TP.HCM sẽ ngưng hàng loạt bệnh viện Covid-19. Theo Sở Y tế, số ca mắc Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện giảm xuống dưới 1.000 ca/ngày (ngày 11.2 là 636 ca), số ca nặng và tử vong cũng liên tục giảm thấp. Do đó, sở này trình UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương sắp xếp lại các bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, sắp xếp lại các bệnh viện hiện chuyển đổi công năng hoặc tách đôi điều trị Covid-19, như: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện H.Củ Chi, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện điều trị Covid-19 Lê Minh Xuân. Các bệnh viện này phục hồi công năng và thành lập khoa hoặc đơn vị Covid-19.

Các bệnh viện dã chiến và Trung tâm hồi sức Covid-19 thành phố sắp xếp lại. Cụ thể, ngưng hoạt động Trung tâm hồi sức Covid-19 lớn nhất nước đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, chuẩn bị đưa nơi này tiếp nhận, chăm sóc, điều trị người bệnh mắc các bệnh lý ung bướu. TP.HCM tạm ngưng hoạt động Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6, số 8, số 12. Dù nhiều bệnh viện giải tán, ngưng tiếp nhận Covid-19, nhưng khi cần thiết, trong vòng 24 giờ, Sở Y tế TP.HCM sẽ kích hoạt lại các bệnh viện điều trị Covid-19 tạm ngưng hoạt động.

Nghệ An cấm buôn bán thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19. Sở Y tế Nghệ An vừa ra văn văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn không được kinh doanh thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19. Theo Sở Y tế Nghệ An, Molnupiravir là thuốc đang thử nghiệm lâm sàng, chưa được cấp phép lưu hành, chỉ được dùng miễn phí cho bệnh nhân Covid-19 tham gia chương trình nghiên cứu. Việc mua bán, sử dụng sai mục đích thuốc Molnupiravir là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

“Để tránh hiện tượng sử dụng thuốc Molnupiravir sai mục đích tại Nghệ An, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An không được mua, bán thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir”, văn bản nêu. Đến nay, đã có 51 tỉnh, thành phố trong nước sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng có kiểm soát do Bộ Y tế cung cấp.





Lâm Đồng thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm của Việt Á. Ngày 12.2, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Niên độ thanh tra từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2021. Việc thanh tra sẽ được thực hiện tại CDC tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế có liên quan và kết thúc trong tháng 3.2022.

Trước đó, CDC Lâm Đồng và Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) đã mua tổng cộng 47.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á với tổng giá trị khoảng 18 tỉ đồng. Việc mua kit xét nghiệm này được 2 đơn vị nói trên thực hiện 3 đợt trong tháng 2, tháng 7 và tháng 8.2021. Giá mua lần lượt là 509.000đ, 470.000đ và 367.000đ/bộ (riêng lần 3 chưa thanh toán).

9 đơn vị mua bộ test Covid-19 dùng cho máy PCR của công ty đang được hải quan xác minh, điều tra. Thông tin từ Tổng cục Hải quan, bộ test Covid-19 dùng cho máy PCR do Công ty cổ phần y tế Đức Minh nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá khai báo trung bình từ 96.000 - 150.000 đồng/test, nhập từ Tây Ban Nha với giá nhập khẩu trung bình từ 106.000 - 130.000 đồng/test, trị giá 121 tỉ đồng. Trong khi đó, giá bán ra cho 9 công ty và bệnh viện, đơn vị xét nghiệm... trong nước với giá từ 250.000 - 395.000 đồng/test.

Cụ thể, công ty này nhập về bán cho 9 đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Khoa học công nghệ Thái Sơn, Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark, Công ty CP Phòng khám đa khoa Quốc Tế, Công ty TNHH An Bách Group.

Sau một tuần học sinh Vĩnh Long trở lại trường học trực tiếp, có 10 ca F0 được ghi nhận. Ngày 12.2, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết 10 trường hợp mắc Covid-19 gồm 7 học sinh và 3 giáo viên. "Sau khi phát hiện F0, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19 đã được chuẩn bị trước, khử khuẩn lớp học, không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh”, bà Nhuận thông tin thêm.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết hơn 97% học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường từ ngày 7.2. Số học sinh chưa đến trường đều có lý do, trong đó có 12 học sinh là F0 được cách ly tại nhà và học trực tuyến, theo ông Phúc. “Cụ thể, trong số 7 học sinh F0 có 1 em được sàng lọc ngay từ cổng trường, 1 em trong lớp; 5 trường hợp còn lại là về nhà mới phát hiện. Còn giáo viên mắc Covid-19 có triệu chứng nên tự xin về nhà điều trị”, ông Phúc cho biết thêm. Từ ngày 14.2, gần 17.000 học sinh khối lớp 5 và hơn 31.000 học sinh các khối lớp 6, 10, 11 sẽ trở lại trường học trực tiếp đợt 2.