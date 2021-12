Tình hình Covid-19 hôm nay 22.12: Nhiều kiểu tiếp cận với kit test Covid-19 của Việt Á

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị khẩn trương có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch. Sáng 22.12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn (theo một số nghiên cứu gấp từ 3 đến 7 lần so với chủng Delta). Nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cao hơn 3 lần so với biến chủng Delta, thậm chí những người đã nhiễm biến chủng Delta vẫn có nguy cơ nhiễm lại biến chủng Omicron cao hơn.

Ông Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron. Trong khi chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

CDC Trà Vinh mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á từ 2020 khi vừa xuất hiện dịch. Ngày 22.12, bác sĩ (BS) Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết Sở Y tế và trước đó là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Trà Vinh) có mua kit test của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Việc mua kit sinh phẩm PCR thông qua chỉ định thầu của CDC Trà Vinh được thực hiện từ năm 2020, khi địa phương vừa xuất hiện dịch Covid-19. Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế Trà Vinh, địa phương đã mua của Công ty Việt Á tổng cộng 54.720 kit test để làm xét nghiệm PCR cho mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Covid-19.

Trong đó, đợt đầu, Sở Y tế mua 11.520 kit và vật tư với giá 470.000 đồng/kit, tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Đợt tiếp theo mua 43.200 bộ kit test, mỗi bộ 367.500 đồng, tổng số tiền chi mua là 22 tỉ đồng. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh, cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu sở Y tế rà soát lại toàn bộ hồ sơ mà ngành y tế công lập trên địa bàn tỉnh mua kit test, vật tư của Công ty Việt Á. Hiện UBND tỉnh Trà Vinh đang chờ sở Y tế báo cáo cụ thể.

CDC Gia Lai mượn tỉnh bạn kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Ngày 22.12, Sở Y tế Gia Lai có công văn yêu cầu CDC Gia Lai báo cáo việc mua sắm, sử dụng các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR từ ngày 1.1.2020 đến ngày báo cáo; đặc biệt là hóa chất, kit xét nghiệm nhanh Covid-19 có liên quan đến Công ty Việt Á; đề nghị Giám đốc CDC Gia Lai báo cáo trước ngày 28.12 gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cùng ngày, Sở Y tế Gia Lai có thông cáo báo chí về vấn đề này. Cụ thể, ngày 21.6, CDC Gia Lai được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên cấp phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Trong quá trình triển khai phòng chống dịch Covid-19, CDC Gia Lai không sử dụng sinh phẩm của Công ty Việt Á để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trong tháng 7.2021, trong lúc có nhu cầu khẩn cấp nhưng thiếu sinh phẩm xét nghiệm, CDC Gia Lai có mượn tỉnh bạn 960 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, sau đó mua chuyển trả kit xét nghiệm cùng loại với chi phí hơn 451 triệu đồng.

Quảng Trị mua hơn 30 tỉ đồng kit test của Việt Á thông qua công ty khác. Ngày 22.12, Sở Y tế Quảng Trị cho hay trong năm 2020 và 2021, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Trị và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã mua nhiều gói kit test Covid-19 tại Công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa - Thiên Huế. Số kit test này do Công ty Việt Á sản xuất. Cụ thể, năm 2020 và trong quý 1, quý 2 năm 2021, CDC Quảng Trị mua chủ yếu là kit test Covid-19 với tổng giá trị hơn 14,4 tỉ đồng. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị mua 6 gói thầu kit test Covid-19 với tổng trị giá gần 16 tỉ đồng. Về giá, các gói thầu trước được mua với giá 470.000 đồng/kit, từ khi Sở Y tế đảm nhận việc mua, một số gói thầu kit test có giá thấp hơn.





Theo một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị, thời điểm ban đầu do nhiệm vụ chống dịch cấp bách, kit test hiếm nên quá trình mua sắm không có nhiều sự lựa chọn. Sau này, khi Sở Y tế đảm nhận việc mua kit test Covid-19, đã đàm phán với công ty để xin giảm giá, và có văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng lựa chọn loại kit rẻ hơn để tiết kiệm ngân sách. Cũng theo ông vị này, do chống dịch cấp thiết, nên CDC tỉnh và Sở Y tế Quảng Trị chủ yếu mua các gói thầu vật tư y tế theo hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

TP.HCM dự kiến bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin Covid-19 trong tháng 1.2022. Theo đó, TP.HCM điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vắc xin Covid-19 liều nhắc lại, bổ sung từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi. Ưu tiên người thuộc nhóm nguy cơ, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Liều bổ sung tiêm cho người thuộc 2 nhóm có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng và nhóm người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

Liều nhắc lại tiêm cho người đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 3 tháng, ưu tiên cho người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đối với người đã mắc Covid-19, tiêm theo hướng dẫn như trên, ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. TP.HCM dự kiến hoàn thành bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 1.2022.

Ninh Thuận quy định mới về cách ly y tế đối với F1, F2. Ngày 22.12, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản quy định về việc thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1, F2). Theo đó, người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1 thì phải thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Đối với F1 chưa tiêm đủ liều vắc xin hoặc tiêm liều cuối cùng chưa đủ 14 ngày hoặc không có tiền sử mắc Covid-19 thì phải thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Quy định mới của Ninh Thuận cũng yêu cầu đối với người tiếp xúc gần với trường hợp F1 (F2) thì phải thực hiện cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của F1. Nếu kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1 và thực hiện cách ly F1 theo quy định nêu trên.